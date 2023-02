Tensión en el Congreso por maestros de ASOINCA que tratan de derrumbar vallas

Este viernes 17 de febrero se reactivó la tensión que ha habido entre la fuerza pública que custodia el Capitolio Nacional y los maestros de ASOINCA que se encuentran manifestándose en la Plaza de Bolívar. Un nuevo video publicado por el magisterio muestra a varios manifestantes tratando de derrumbar vallas del este espacio en el centro de la ciudad.

Hace ya una semana llegaron maestros del departamento del Cauca, de la Asociación de Institutores y Trabajadores de la Educación del Cauca (ASOINCA), al centro de la capital, con el objetivo de ser escuchados.

El grupo de manifestantes llegó reclamando el derecho a la salud en su departamento, especialmente para los integrantes del magisterio. La organización se ha declarado en paro indefinido y han estado acampando en la Plaza de Bolívar por varios días. Este viernes en la tarde se volvió a reactivar la manifestación de los maestros, quienes intentaron derribar las vallas que cercan el Capitolio Nacional.

Un video publicado por medio de las redes sociales del magisterio muestra el momento de tensión en el que decenas de policías llegan a la valla para intentar retener el levantamiento de las mismas. “El magisterio del Cauca se respeta ¡CARAJO!”, dice la descripción del video.

“Lo único que estamos denunciando es el criminal modelo de salud que existe en Colombia, segundo, que las mafias y empresarios que se han tomado estos millonarios contratos cesen la masacre que legalmente están haciendo bajo el lema de desarrollar la salud en Colombia”, dijo un representante gremial de ASOINCA en Blu Radio.

Los integrantes de este magisterio incluso denunciaron el pasado lunes 13 de febrero que no los dejaron entrar a la presentación oficial de la reforma a la salud. “Esta es la incoherencia política más grande por parte de este Gobierno. Allá tienen las sillas vacías y acá no dejan ingresar al pueblo de ellos. Solo los usaron en campaña y ahora no los dejan entrar, pero allá sí tienen las sillas vacías. Qué incoherencia política tan berraca”, dice en el video registrando los hechos el senador Jote Pe Hernández.