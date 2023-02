“Innecesario”: en redes opinan sobre primera audiencia judicial hecha en el metaverso en Colombia

Este miércoles 15 de febrero se llevó a cabo la primera audiencia pública en el metaverso, un hecho histórico en la justicia a nivel nacional por el cual también la ciudadanía ha venido dando sus opiniones.

El Despacho 01 del Tribunal Administrativo del Magdalena, a cargo de la Magistrada Maria Victoria Quiñónez Triana, aceptó hacer esta audiencia pública en este entorno digital innovador. Se trata de una diligencia de reparación directa entre el demandante Unidad Temporal de Servicios Integrados y Especializados de Tránsito y Transporte de Santa Marta y la Policía Nacional.

Esta audiencia se realizó por medio de la plataforma gratuita Horizon Workrooms de Meta, una herramienta que se ha hecho popular para dar a conocer este nuevo entorno en el marco de la realidad virtual.

¿Qué es el metaverso?

El Metaverso es un mundo virtual, en el que se puede interactuar utilizando una serie de dispositivos para hacer sentir que realmente se está allí. En este mundo está a sensación de realmente teletransportarse a un mundo totalmente nuevo a través de unas gafas de realidad virtual y otros complementos que nos permitirán interactuar con él.

El Tribunal desarrolló la audiencia de reparación directa desde las 9:00am de este miércoles 15 de febrero. “A través de la administración de justicia podemos probar que estando personas en diferentes lugares, pueden unirse en una audiencia sin tener que venir acá”, contó la magistrada Quiñónez a Noticias Caracol.

De igual forma, la togada señaló que este ejercicio “muestra que la rama judicial no desconoce los avances tecnológicos y que estos ejercicios que hacemos es para irnos adecuando a cada una de las teconologías. Sabemos que muchos critican que todavía nos falta internet y que nos faltan equipos”, agregó.

Espectadores de la audiencia que se transmitió en vivo por redes sociales alegaron que la realización de esta audiencia por el metaverso es innecesaria y que tendría desventajas. “Ninguna ventaja tiene no ver la cara del juez sino un muñeco “avatar” que no gesticula y no permite a los que interactúan conocer la emociones de la persona (algo importante)”, dijo un usuario al respecto.

Sin embargo, también hubo muchas voces de felicitación para con la justicia colombiana. “Realmente un gran paso el que se está dando en la justicia”, “Felicitaciones, la apertura al cambio es el avance y la transformación de la justicia” y “Me parece maravilloso, los abogados debemos aprender todos los días y actualizarnos”, fueron algunos de los comentarios de otros usuarios.

Vea la audiencia desarrollada en el metaverso aquí: