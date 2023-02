La noche de Guacherna no terminó bien para este joven estudiante identificado como Hernán Darío Rodríguez Urrea, de 18 años y natural de Magangué (Bolívar), quién resultó herido durante un presunto procedimiento de la Policía al norte de Barranquilla.

Actualmente, el joven se encuentra con pronóstico y ventilación mecánica permanece internado en la Clínica Reina Catalina, luego de que resultara impactado con una bala en la cabeza en las celebraciones de Guacherna.

Como muchos jóvenes en la ciudad, Hernán salió a pasear a la zona rosa del norte de Barranquilla donde fue a una discoteca a departir con amigos en medio de las celebraciones de Carnaval.

Una vez acabó la rumba, sobre las 3:00 de la madrugada, Hernán y sus amigos salieron a la esquina de la calle 84 con carrera 44 a comer en un puesto callejero de fritos, cuando el joven fue alcanzado por un proyectil de arma de fuego.

¿Silencio policial?: Estudiante resultó gravemente herido en procedimiento en ‘La Guacherna’

“Él estaba con varios amigos del colegio, salieron a rumbear y por chat de Whatsapp me indicó que estaba en una discoteca, que a la salida se formó una pelea, llegó la Policía a atender el caso y él estaba de espaldas comiendo algo cuando se desplomó por la bala. Sus amigos aseguran que el disparo lo hizo un Policía”, dijo un familiar a RCN Radio.

¿Qué dijo la Policía de Barranquilla?

Por su parte, el general Jorge Urquijo, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla respondió que de haber responsabilidad de un uniformado, “se tomarán todas las decisiones disciplinarias y penales a las que haya lugar”.

“Iniciamos ya una investigación disciplinaria y una penal de la mano de la Fiscalía y el mensaje es de total celeridad para esclarecer estos hechos”, añadió el oficial.

En video quedó registrado el hecho.

Sin embargo, la familia de Hernán Rodríguez ve que pasando los días y no hay más respuestas de la policía. Ellos piden “transparencia” en este caso.

“Queremos que se llegue a la claridad del asunto, porque hablamos de un joven de bien, no un delincuente, un joven que llegó a esta ciudad a estudiar, a cumplir muchos sueños y no es justo esto que ha pasado. La Policía no tiene por qué disparar así a la loca. Que se dé con el responsable y que haya justicia”, concluyó un familiar del joven.

Activistas en Barranquilla convocaron a un plantón para pedir acciones y así esclarecer este caso.