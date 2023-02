Revolcón en el Partido Conservador, anuncian nuevo presidente

Este miércoles, 15 de febrero, se conoció que en el Club de Banqueros, se reunieron los 18 directoristas del Partido Conservador con el objetivo de elegir al nuevo presidente. Después del consenso fue nombrado el costeño Efraín “Fincho” Cepeda, con ocho periodos en el Congreso, como el nuevo presidente del partido.

Con esta noticia sale el senador Carlos Andrés Trujillo, quien se encargó de llevar el Partido Conservador al gobierno de Gustavo Petro.

A través de la reunión lograron tomar la decisión con el sí de 10 directoristas en favor del nombramiento de Cepeda. Sin embargo, buscan enviar un mensaje de unidad y que esta decisión no sea percibida como un golpe interno, aunque eso es lo que está en duda.

Al parecer los motivos, están en que Trujillo acercó al Partido Conservador al petrismo, y que el pago fue el ministerio de Transporte. Sin embargo, según La Silla Vacía, el sector de Cepeda estaba inconforme con esta cuota, porque se sentían excluidos.

“Las reuniones con el alto gobierno las hacía él solo, no comunicaba resultados. Si el gobierno solicitaba hojas de vida, la mayoría eran todas de él”, le dijo a La Silla un directorista del sector de Cepeda en off the record.

Entonces, desde la semana pasada, tres costeños empezaron a moverse para lograr tumbar al paisa Trujillo de la presidencia del Partido Conservador: Efraín Cepeda, el excandidato presidencial David Barguil y el senador cordobés Marcos Daniel Pineda.

Finalmente, Efraín Cepeda es el nuevo presidente de la colectividad.

#Ahora el Directorio Nacional se reune en pleno en la sede del @soyconservador para elegir a su nueva mesa directiva. pic.twitter.com/NYRRg36hAe — Partido Conservador (@soyconservador) February 15, 2023

Usuarios de internet se pronunciaron y comentaron la reunión: “Esperamos que recapaciten y honren sus electores que no votamos por un partido de gobierno”, “Si no rectifican su postura frente al gobierno, serán responsables de la catástrofe en la que está entrando Colombia. Rectifiquen por favor”, “Si la directiva que salga es pro petro, ya sabremos que la mermelada los inundó. Un partido decente debería estar completamente en contra de esas desastrosas reformas”.