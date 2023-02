¡Qué dolor! Perrita murió luego de ser arrojada con vida al camión de la basura

En las últimas horas se conoció el aberrante caso de maltrato animal en el que una perrita de raza bulldog francés cruzada con otra raza fue arrojada estando viva al camión de la basura, pero que se salvó de ser triturada. Sin embargo, murió por el terrible estado de salud en el que se encontraba. El hecho se registró el pasado sábado en Medellín.

La perrita tenía un evidente y grave estado de desnutrición. Cuando se conoció el caso a través de las rede sociales, María Alexandra (Alexa) Ramírez, reconocida animalista, se hizo cargo de la perrita y la ingresó a la fundación Canes Guerreros, según conoció El Colombiano.

Perrita fue lanzada con vida al camión de la basura

La animalista la llevó a un Hospital desde el pasado sábado 11 de febrero, cuando fue encontrada dentro de una bolsa de basura a punto de ser procesada por el camión de la basura.

”Tenemos hospitalizada a la perrita que echaron en el camión de basura, nos llegó en horas de la tarde y en resumidas cuentas nos dicen que tiene una leucositosis muy marcada, anemia, trombositopenia, síntomas clásicos de hemotrópicos, por eso la recomendación más inmediata es PCR para saber con exactitud a qué nos estamos enfrentando y qué antibiótico debe ser usado en ella”, informó Alexa Ramírez, según el mismo medio.

La perrita fue bautizada como Betty y luego de los exámenes se conoció que no presentaba ningún daño renal. Estaba a la espera de seguir con más procedimientos médicos para tratar de salvarle la vida, pero en las últimas horas se conoció que los esfuerzos ya no fueron suficientes y la perrita murió.

“Este caso no tiene nombre, el nivel de dolor y frustración que me ha dejado no tiene explicacion, se que Alexa Ramirez como su rescatista siempre quiso hacer lo mejor por ella como lo hace por todos, pero a uno como simple espectador lo deja en shock, así como ha dejado a más de uno que tuvimos que ver y seguir la situación de Betty”, escribió la rescatista Erika Díaz, a través de su cuenta de Facebook.