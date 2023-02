Alterado y rabioso, congresista del Centro Democrático reclamó por asesinatos a la Fuerza Pública

Este martes transcurren las movilizaciones a nivel nacional, convocadas por el presidente, Gustavo Petro, quien pidió defender las Reformas, y de hecho, hará una alocución desde la Plaza Núñez a las cuatro de la tarde, muy cerca a la Casa de Nariño en Bogotá.

Es durante este contexto, que el representante a la Cámara por el Centro Democrático, Jose Jaime Uscátegui, publicó un video a través de su cuenta en Twitter, desde precisamente el lugar donde los manifestantes llegaran y el jefe de estado hablará.

¿Su reclamo? El asesinato de miembros de la Fuerza Pública. Sin embargo, en la grabación se le ve bastante alterado, con ira y exaltado, mientras le grita -irónicamente- a un uniformado de la Policía.

“Acá tengo estos hombres que han asesinado este año y que nadie dice nada. ¿¡Dónde está la orden de Policía por este, por este, que puede ser su hijo!?”, vocifera mientras señala las fotos de patrulleros y militares fallecidos en lo corrido del 2023.

Te puede interesar: Reforma a la Salud: Se elimina las autorizaciones para medicamentos y Hospitales privados permanecen

Por su parte, el Policía lo escucha tranquilamente y le pide que se calme, sin lograrlo. “Aquí yo estoy por este hombre y aquí me saca amarrado si es que se quiere. Pero no me le voy de acá. ¡Tengo derecho a estar en un lugar público!”.

Segundos después, arranca las mismas fotografías que llevó -a punto de romperlas- y todavía airado, reclama por lo que él asegura, han sido casos que han quedado en la impunidad. “Dele la cara a estos hombres y dígales que no tengo derecho a estar acá por ellos y por sus familias”.