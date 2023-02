¿Qué sigue tras la reinstalación de diálogos de paz entre Gobierno y el ELN?

Tras la suspensión de los diálogos de paz del Gobierno Nacional con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) a fin de año del pasado 2022, nuevamente volvieron a la mesa de diálogo para buscar soluciones al conflicto armado de décadas con este grupo amado. Estos son los principales temas a tratar en este nuevo ciclo que empieza de conversaciones.

Las Delegaciones negociantes de ambas partes se sentaron nuevamente e hicieron la reinstalación de la mesa en México, específicamente en la Conferencia Interamericana de Seguridad Social en Ciudad de México.

Varias han sido las declaraciones que se han dado en la reinstalación de la mesa, luego de la crisis vivida luego de que no se llegara a un acuerdo concreto con el cese al fuego bilateral. El presidente Gustavo Petro anunció la negativa ante este acuerdo que sería primordial para el fin de año del 2022 e inicio del 2023, época en la que las conversaciones pausaron para reiniciar este lunes 13 de febrero.

De ahora en más, serán 21 días de conversaciones que continuarán entre ambas partes con el objetivo de solucionar esta y un par de situaciones más que aquejan a las comunidades más afectadas por el conflicto armado.

Los nuevos retos

Uno de los aspectos más claros para la mesa de diálogo es que es necesario atender a las comunidades que hoy padecen el conflicto más crudo desatado entre las Fuerzas Militares y la guerrilla. Otty Patiño, jefe de delegación de Colombia, reafirmó esta posición diciendo que “en este segundo ciclo, debemos avanzar en temas y desafíos reclamados por quienes hoy padecen las inclemencias del conflicto y el abandono del estado. Tenemos que producir hechos concretos que derroten el escepticismo y la desesperanza que ha generado un conflicto de larga duración”.

En este sentido, dentro de los retos más grandes de este segundo ciclo de diálogos está arreglar esa ruptura con respecto a los ataques armados desde ambas aristas, para que los territorios puedan estar en calma mientras se desarrollan los acuerdos primordiales de la mesa. La decisión de los mismos estará definida por el nivel de tensión que haya entre ambas partes y para esto es evidente que se deberá acordar un cese al fuego bilateral.

El jefe de delegación Patiño también fue enfático en que no aceptará acuerdos hechos a medias en este aspecto. “Esperamos que al finalizar este ciclo hayamos formulado y empezado a implementar decisiones que generen alivios y treguas permanentes, no pactaremos alivios ni treguas temporales”, argumentó. Pero además de esto, será necesario, según la delegación gubernamental, que la guerrilla no solo cese las acciones armadas, sino al criminalidad que implica hostilidad contra la población y las economías ilegales que resultan en violencia.

Pero además, en segundo lugar, se deberá plantear una ruta de definitiva y una agenda clara sobre los puntos a negociar en lo que duren los diálogos entre ambas partes, según argumenta la delegación. En tercer lugar, la delegación acota que se deberán acordar los alivios humanitarios que habrá para la población y en este mismo sentido, se deberá acordar el involucramiento de la sociedad civil al proceso de paz.

“El hecho más importante a producir será la participación de la sociedad para las transformaciones para la paz. Eso implica que las transformaciones deben darse en territorios concretos en donde el Eln no solo tiene una fuerza militar sino un liderazgo capaz de promover el poder de las comunidades, el respeto a la naturaleza y la superación de una cultura de la violencia”, argumenta la delegación.

Al respecto, el senador Iván Cepeda señaló que los jefe de delegación tienen una “buena disposición” según sus discursos oficiales de reinstalación. “En el centro de las conversaciones tiene que estar la participación de la sociedad y las comunidades territoriales en la construcción de la paz”.

Adicionalmente, y con respecto a lograr un cese al fuego bilateral, el senador acota que claramente no será un proceso fácil y que “se comienzan los trabajos con la mejor disposición”, además de que plantea un panorama esperanzador para los próximos 21 días que durará el segundo ciclo de conversaciones.

ELN denuncia hostigamiento

En la página web del Comando Central del ELN se lee una nota de este lunes 13 de febrero que denuncia un hecho particular ocurrido con las Fuerzas Militares, que según argumentan, violaría el Derecho Internacional Humanitario. Los hechos ocurrieron, según cuenta, en el río Raposo, en la ciudad de Buenaventura, hasta donde habrían llegado tropas de la Armada para desarmar a guerrilleros del Frente de Guerra Occidental del ELN, a quienes capturaron con vida.

Sin embargo, la guerrilla acota que después, los integrantes de la Armada habrían ejecutado a estos guerrilleros en total estado de indefensión y frente a toda la comunidad en este sector del país. Por lo que también se espera que este asunto particular que aumentan la tensión frente a los diálogos sea tema de conversación con el Gobierno Nacional, especialmente para lograr el cese al fuego bilateral que actualmente anhelan las comunidades.