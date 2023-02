Comunidad LGBT de Barranquilla de luto: asesinan a ‘La Pájara’ persona trans después de ir a la Guacherna Gay

La corporación Caribe Afirmativo informó que la noche del sábado 11 de febrero de 2023 después del desfile de la Guacherna fue asesinado Enrique Antonio Niebles Meza, ‘La pájara’ persona con experiencia de vida trans, de 22 años, a quien sus seres queridos apodaban ‘Chichi’. Ella regresaba a su casa en el barrio Las Malvinas después de la Guacherna cuando recibió ocho disparos y dos puñaladas por parte de una persona no identificada. Su mamá, Darcely Niebles, declaró que no tenía enemigos y que exige justicia para que su muerte no quede impune.

Su comunidad y familia también han respaldado esta exigencia, pues ‘Chichi’ era una persona fundamental en su entorno recordada por su alegría.

De acuerdo a Caribe Afirmativo, la sevicia en este crimen puede ser un indicio de un asesinato motivado por prejuicio. “Desde Caribe Afirmativo expresamos nuestra preocupación frente al hecho de que ni siquiera los espacios que deberían ser más seguros para las personas LGBTIQ+ tengan garantías efectivas para nuestra vida y seguridad”.

En el 2022, seis asesinatos de personas LGBTIQ+ fueron asesinadas en Barranquilla. Por otro lado, en lo corrido del 2023 se cuentan dos asesinatos.

“Requerimos que la Fiscalía General de la Nación investigue con celeridad este caso, partiendo de la posibilidad que sea un caso de homicidio motivado por móviles prejuiciosos. Reiteramos que en todos los hechos registrados en contra de personas LGBTIQ+ debe existir un análisis que incluye la posibilidad de una violencia por prejuicio hacia personas con orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género diversas”, detalló Caribe Afirmativo.

Además, solicitan que “se convoque una mesa de trabajo para analizar y tomar acciones sobre los hechos, aplicando la guía de buenas prácticas que desarrollamos con la Fiscalía para la investigación de este hecho con un enfoque de género que permita establecer si tuvieron un origen de violencia por prejuicio hacia la orientación sexual, identidad o expresión de género de la víctima”, concluyeron.