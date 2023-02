La silla de la discordia: A tres mujeres las bajaron de TransMilenio tras bochornosa situación

TransMilenio es uno de los sistemas de transporte más utilizados por los ciudadanos, quienes ven en este, una forma rápida de dirigirse de manera rápida a aquellos lugares que necesitan. Sin embargo, varias fallas se presentan a diario debido a la cantidad de personas que lo usan y las distintas situaciones que se dan en este.

El más reciente hecho se viralizó a través de las redes sociales desde hace pocas horas. La situación se dio dentro de un TransMilenio, en el que tres mujeres resultaron ser las principales protagonistas. Una joven a gritos y con la voz entrecortada le pide a una mujer que se levante pues, ella está sentada sobre su pierna.

Le puede gustar: Vuelve y juega: Diomedes Díaz y la ‘platica’ que le hizo ganar a su fanaticada con este nuevo número

La otra usuaria se niega a su pedido argumentando que la joven se corrió con el fin de guardarle silla a quien sería su familiar. Ante la situación, al parecer, el conductor, detuvo el articulado mientras que la joven en medio de lágrimas le seguía pidiendo que se levantara, ya que no aguantaba la presión en su pierna izquierda.

Minutos más tarde y ante la molestia de varios usuarios, las autoridades hacen presencia en este TransMilenio, en donde le piden a las tres mujeres que se bajen del articulado, pues están afectando la operación del sistema. Las implicadas se niegan y empiezan a discutir con las policías echándose la culpa las unas con las otras.

También puede leer: Quien lo vive es quien lo goza: Petro llegó a Barranquilla al desfile del Carnaval del Suroccidente

La mujer que se encontraba sentada sobre la joven indicó: “Yo me subí primero, ella se abrió de piernas para darle la silla a la amiga y yo le dije que pena contigo acá no se puede hacer y ella se corrió por debajo de mí”. Aunque no se conoce en que terminó la situación, los usuarios se unieron a pedir que bajaran a estas tres mujeres.

Y es que esta no es la primera vez en que se presentan este tipo de hechos en este transporte público y en donde tienen que intervenir las autoridades para tratar de frenar estas situaciones.