“Vamo’ a darnos muñeca”: Pareja de vendedores de ‘Vive 100′ resultó de pelea por presunto bromista

Los hechos de intolerancia en distintos lugares del país han logrado generar la conmoción entre la ciudadanía teniendo en cuenta que varios de estos terminan en actos de violencia que atentan contra la vida de sus protagonistas y también, de quienes hace presencia en el lugar de la situación.

El caso más reciente se conoció hace pocos días en donde dos vendedores de ‘Vive 100′ resultaron siendo los principales implicados y un tercero, quien sería el hombre que buscó realizar este broma.

De acuerdo con el clip compartido en ‘TikTok’, la pareja se encontraba en una esquina vendiendo dicho producto. En cuestión de segundos, otro presunto vendedor de Vive 100 se acerca con el fin de saludarlos, pero se queda y hace presencia en el lugar, lo que para uno de los vendedores habría causado molestia.

El presunto vendedor indicó que era el encargado de promocionar y vender ‘Vive 200′, el cual sería un nuevo productor que la marca deseaba impulsar para atraer más clientes y convertirse este en el producto estrella. Como si fuera poco el hombre aseguró que este se tenía un menor costo, teniendo en cuenta que el Vive 100 tiene un valor de 3.000 y este ahora estaba en 1.000 pesos.

Como era de esperarse, uno de los vendedores le pidió que se fuera del sitio, pues dañaría la venta con la que ellos ya contarían. “Este es mi punto aquí amigo, ábrete”, aseguró la señora. Sin embargo, su molestia no terminó allí, pues también incitó a quien sería su pareja de pedirle lo mismo al hombre.

Ante el hecho, el bromista dejó claro que su jefe era quien lo había enviado allí y no podía hacer nada al respecto. Luego de algunos minutos aparecieron algunos clientes, los cuales serían falsos y apoyaban al supuesto vendedor molestando aún más a estas dos personas e incluso produce que existan diferencias entre ellos.

Segundos después y al ver que su marido no hacía nada al respecto, la vendedora, indicó: “Pello, care mondá, cachón de mier**, no me ayudas, no joda. Por eso es que te meto cacho”. Otro de los momentos que más llamó la atención fue la amenaza de la mujer al bromista: “Vamo’ a darnos muñeca (…) Uno a la cárcel y otro pal cementerio”.