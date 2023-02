Rodolfo Hernández le debe plata a un representante a la Cámara tras elecciones, ¿qué pasó?

El representante a la Cámara por el departamento de Santander, Juan Manuel Cortes Dueñas, denunció públicamente que el excandidato presidencial Rodolfo Hernández le debe dinero y que no es precisamente una cantidad menor. El legislador explicó que Hernández aún no le retribuye la plata correspondiente a la reposición de votos de las elecciones.

Actualmente serían 1.106′461.491 millones de pesos el dinero que ya se encargó de aprobar y entregar el Consejo Nacional Electoral (CNE) tras las elecciones en las que salió victorioso el presidente Gustavo Petro. Para el caso del partido del excandidato y exsenador, Rodolfo Hernández, Liga de Gobernantes Anticorrupción, aunque este dinero ya fue entregado, el representante a la Cámara Cortés denuncia que no le han entregado su parte.

Incluso, el legislador contó que el excandidato le solicitó que donara su parte al partido político, pero él argumenta que ni siquiera “habría partido”. “Entonces yo digo, ¿Cuál partido? Primero que todo no hay partido porque la personería jurídica está congelada. Segundo, un partido al cual no fui yo convocado, sabiendo que yo soy uno de los más antiguos de la Liga y nunca me tuvieron en cuenta para esa operación ni nada”, señaló sobre esta situación.

Con la situación ya mencionada, Cortés explicó que ya interpuso un derecho de petición a la Liga de Gobernantes Anticorrupción con el objetivo de que le sea informado con claridad qué paso con los recursos que llegaron a este partido por la reposición de votos, que como se mencionó anteriormente, no son menores.

Además, el representante agregó que “el ingeniero es muy descarado escribirme, aparte de eso hace rato no hablaba con él y me escribe solo para pedirme plata”. El excandidato le estaría solicitando incluso dinero “para remodelar la estructura, la oficina, que un poco de cosas, entonces yo digo : ¿será que la gente no conoce la oficina del ingeniero?, una oficina que no necesita remodelación”, agregó.

Ahora el representante se encuentra a la espera de que se dé respuesta a su solicitud y finalmente el ingeniero Hernández y su esposa, Socorro Oliveros, aclaren que sucedió con los recursos de la reposición de votos que por derecho le corresponden a la colectividad.