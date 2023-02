Gobierno pide en extradición a Aida Merlano a Nicolás Maduro

El presidente Gustavo Petro solicitó en extradición a la excongresista Aida Merlano para que comparezca ante la justicia colombiana.

A través del ministro de Justicia, Néstor Osuna, dio a conocer este jueves que se reactivó la solicitud de extradición a Colombia de la excongresista.

La barranquillera, condenada por corrupción electoral, está detenida en Venezuela, y desde allá ha comparecido ante la justicia colombiana en el caso de Julio Gerlein.

“Ese tramite no es rápido, no por este caso, no por la justicia venezolana o la colombiana, es porque hay que hacer en Colombia luego en Venezuela que tiene trámites judiciales con todas las garantías”, dijo Osuna tras señalar que el trámite se reactivó y dependerá del Estado Venezolano.

Además, indicó que esto se dio gracias al restablecimiento de las relaciones con el vecino país, en el que el embajador de Colombia es Armando Benedetti. El ministro de Justicia también recordó que el gobierno anterior pidió la extradición a Juan Guaido: “No quiero hacer bromas sobre ese asunto, pero digamos que ese trámite se perdió”.

En noviembre del año pasado, la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema le sumó a Merlano otra condena de cinco años y seis meses de prisión por violación a topes electorales, en su aspiración al Congreso de 2018.

Aida Merlano le pidió al gobierno de Petro que fuera extraditada

En medio del juicio virtual que se llevó a cabo contra el empresario Julio Gerlein, la excongresista Aida Merlano le hizo la solicitud al presidente Gustavo Petro que solicite su extradición, justificando que lleva tres años pagando una condena en unas condiciones supuestamente no favorables, asegurando que quiere regresar al país para darle la cara a la justicia.

En un punto de la diligencia, la excongresista aprovechó el espacio para pedirle al presidente Gustavo Petro que exija su extradición a Colombia. “Yo sí quiero volver a mi país y darle la cara a la justicia y asumir todos los procesos jurídicos que tengo en curso”.

En diligencia Merlano habló de dos reuniones que sostuvo con Gerlein y miembros de la casa política Char para definir la financiación de su campaña al Senado de la República, en 2018.

Aida Merlano pidió a Petro extradición a Colombia para contar entramado de compra de votos

“Quiero que se esclarezcan los hechos de 2018 y que todas las personas que tenemos responsabilidad de alguna u otra manera y sean responsables, respondan ante la justicia por cada delito”, agregó.

Por otro lado, según expuso Merlano, el exalcalde de Barranquilla Alejandro Char le entregó 500 millones de pesos una noche antes de las elecciones al Congreso. Posteriormente, le dijo que le había mandado 12 mil millones de pesos para financiar su campaña.

También puede leer: Reaparece Aída Merlano: desde Venezuela declara en el juicio contra Julio Gerlein

“Alejandro Char llegó a las 9:00 de la noche a mi sede política y me entregó 500 millones de pesos en efectivo y ahí fue donde me manifestó que él había entregado unos dineros y me dice: yo te mandé 12 mil millones de pesos”.

Sin embargo, la excongresista aseguró que en ese momento se cuestionó sobre a quién le había entregado el dinero Alejandro Char, puesto que en la sede de su campaña Merlano documentó recibir 6 mil millones de pesos.