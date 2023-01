Aida Merlano seguirá sancionada con destitución e inhabilidad por 10 años: Procuraduría

La Procuraduría confirmó este viernes la totalidad del fallo proferido en única instancia contra la excongresista Aida Merlano Rebolledo, destituida e inhabilitada por 10 años, y negó las pretensiones del recurso con el que pretendía reponer lo decidido en 2020.

Por lo tanto, el entre de control, en una Sala de segunda instancia y doble conformidad compuesta por las Delegadas Disciplinaria de Instrucción, la Segunda para la Vigilancia Administrativa, para la Fuerza Pública y la de Funciones Mixtas para el Ministerio Público en Asuntos Penales señaló que no existen elementos jurídicos que avalen lo solicitado por la defensa.

La decisión de la Procuraduría contra el recurso de reposición contra el fallo de única instancia fue mantener de manera íntegra lo expuesto y confirmar que Merlano Rebolledo desplegó toda una serie de actividades para corromper las elecciones del 11 de marzo de 2018, pagando a los ciudadanos por los votos en favor de las aspiraciones políticas que tenía al Senado de la República.

Sobre su rol, el Ente de control sostuvo que la Corte Constitucional reconoció su competencia para sancionar disciplinariamente a los funcionarios de elección popular por actos de corrupción, lo mismo que en su momento hizo el Consejo de Estado, por lo que desvirtuó los argumentos presentados en ese sentido.

Finalmente, la Entidad indicó que en todo momento se respetó el derecho fundamental al debido proceso y que el asunto pasa a ser cosa juzgada.

El presidente Petro afirmó que solicitará en extradición a Aida Merlano

Este viernes, tras su arribo en Toulouse, Francia, el presidente, Gustavo Petro, se refirió a la solicitud de la exsenadora, Aída Merlano, de retornar a Colombia para dar la cara a la justicia. “La solicitud que hace la señora Aída Merlano, sobre su petición para que sea extraditada en Colombia, indudablemente estamos dispuestos a realizarla”.

Y es que la excongresista, argumenta que lleva tres años pagando una condena en unas condiciones supuestamente no favorables en una cárcel de Caracas, Venezuela, luego de que escapara de una Clínica Odontológica en 2019, al norte de Bogotá.

“Estoy en una habitación muy cómoda de 4x5, donde no tengo la posibilidad de tener visibilidad al sol, en donde siempre estoy recluida, no tengo contacto con el exterior, no tengo amistades ni personas con las que pueda interactuar, por eso me he enfermado en 5 ocasiones”, narró en entrevista este viernes con Daniel Coronell para la W Radio.

La petición de Merlano, se dio durante su comparecencia este jueves ante el juez tercero Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Barranquilla, por el caso que se adelanta su expareja, Julio Gerlein.

“Yo sí quiero volver a mi país y darle la cara a la justicia y asumir todos los procesos jurídicos que tengo en curso”, señaló.

Esta no es la primera vez que, dice, hace este requerimiento. Para el mismo medio radial ya mencionado, indicó que lo requirió al gobierno de Iván Duque, pero “envió mi extradición al presidente “equivocado” porque el presidente legítimo es Nicolás Maduro”.

Aída fue condenada a 11 años y 4 meses, impuestos por la Corte Suprema de Justicia, por los delitos de corrupción al sufragante, concierto para delinquir y porte o tenencia ilegal de armas de fuego de defensa personal.