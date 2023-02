Hombre con cáncer terminal decidió manejar Uber, para dejarle dinero a su madre al morir

Tener que afrontar una enfermedad nunca es algo fácil y aún más cuando esta pone en peligro la vida de la persona. El cáncer aunque en la mayoría de casos se puede curar si es detectado a tiempo , en algunas ocasiones este ya está en un nivel avanzado y llega a fase terminal, en donde solo queda tener cuidados paleativos para controlar los dolores que se pueden producir en el cuerpo.

De acuerdo a lo informado por El Tiempo, un hombre de 35 años en Bogotá estuvo durante 6 meses en estado de coma por un problema en su salud desconocido hasta el momento, luego de despertar quedó con movilidad reducida en una parte de su cuerpo. Tras varios análisis a su cuerpo encontraron que tenía un tumor cerebral, infortunadamente en fase terminal.

El hombre en la entrevista con el medio indicó que los médicos le informaron que no podían hacer nada por su vida e incluso le dieron 5 años de vida “Realmente no me puse triste. Me puso fue pensativo. Sentía que tenía que tomar una decisión sobre qué tenía que hacer, si realmente valía la pena seguir sufriendo con el tratamiento o disfrutar al máximo esos cinco años o los que fueran”.

Sabiendo la compleja noticia, el hombre decidió usar su carro para trabajar en plataformas de conducción como Uber, con una única misión, reunir fondos y dejárselos a su madre para cuando el ya no este junto a ella, ya que durante todo este proceso ella ha sido su única compañía, “quiero dejarle algo que la ayude cuando yo ya no esté”.