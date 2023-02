Hijo de ‘La Gata’: de ‘para’ condenado a gestor de paz en el Gobierno Petro

Una de las familias más polémicas en el país por cuenta de varios crímenes que han cometido volvió a salir a la luz por una decisión del Gobierno Nacional y del Inpec. Se trata de uno de los hijos de Enilce López, conocida como ‘La Gata’, que ahora será gestor de paz.

Jorge Luis Alfonso López, conocido como ‘El Gatito’, trabaja ahora de la mano del Gobierno Nacional pese a que fue un político que en su momento hizo parte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), mientras ejercía como alcalde de Magangué, Bolívar, entre 2004 y 2007.

En las últimas horas se supo que, pese a estar pagando una condena de 29 años de prisión por el crimen del periodista Rafael Enrique Prins Velásquez, y de estar procesado por otros dos crímenes y por los delitos de enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir, a Alfonso López la Oficina del Alto Comisionado para la Paz lo nombró gestor de paz mediante la Resolución 075 de 2022, firmada el 22 de diciembre pasado.

‘El Gatito’ Quedó libre por varios minutos

Pese a que ya era gestor de paz desde diciembre, y la labor le fue encomendada por 2 meses, nadie el país tenía conocimiento de esto, ni siquiera la Fiscalía.

Sin embargo, se supo que este 8 de febrero el Inpec lo dejó en libertad. Poco tiempo después de conocerse la noticia, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz informó que, aunque sí es gestor de paz, no se ordenó su libertad.

Al parecer, tras una orden de un juez, quien recibió la noticia de Alfonso López como gestor de paz, el director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), coronel Daniel Gutiérrez, procedió a firmar la boleta de libertad de Alfonso López.

Rifirrafe entre el Gobierno y la Fiscalía

El hecho desató una ola de pronunciamientos de parte y parte. Por un lado, la Fiscalía aseguró que “los fiscales no son sujetos procesales para participar en las actuaciones que son del resorte de los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad”. En ese sentido, la Fiscalía no tuvo ninguna responsabilidad en la libertad de ‘El Gatitio’ y por eso expresó nuevamente su preocupación frente a la resolución del Gobierno que nombra a los gestores de paz.

El Fiscal Francisco Barbosa Delgado, dijo: “Como le he indicado al país, no existe marco jurídico ni constitucional ni ley de sometimiento para que estas personas queden en libertad”. Y agregó que: “la Paz Total no puede ser una paz simulada y tramposa”.

Al tiempo que la Fiscalía se pronunciaba, desde la Casa de Nariño el portavoz del Gobierno, el ministro Alfonso Prada, entregaba declaraciones rechazando la orden del juez de dejar libre a Alfonso López. “No se ha solicitado la orden de libertad de Jorge Luis Alfonso López, quien hoy cumple una condena en prisión domiciliaria”, manifestó el ministro de Interior, explicando que dicha designación “está vigente por un periodo de dos meses” y que la labor como gestor de paz “se ejerce desde su lugar de reclusión, sin que esto signifique configuración de delitos adicionales a los que ya fueron probados por la Justicia.

Además, en esa tarea el hijo de ‘La Gata’ ya cumplió 47 días y para finalizar este encargo le quedan 13 días más.

Tras aclarar todos los detalles sobre el expara, la Fiscalía confirmó que investigará por el delito de prevaricato por acción al juez de ejecución de penas que dejó en libertad al señor López, hijo de Enilce López conocida con el alias de ‘La Gata’.