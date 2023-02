Golpeada y sin saber qué pasó, mujer que fue abandonada en un parqueadero rompe el silencio

En las últimas horas se conoció la versión de la joven que apareció en un parqueadero inconsciente el fin de semana en Bogotá. La joven aseguró que le robaron todo y que solo recuerda el momento en el que un conductor le ofreció ayuda, pero no se explica porqué la dejó tirada en la calle.

En diálogo con Blu Radio, la joven que apareció en tirada en el suelo de un parqueadero y que fue abandonada por un conductor de un vehículo rojo, reveló detalles de lo que recuerda ese día.

Habló la joven abandonada inconsciente en calles de Bogotá

La joven detalló que había tomado el servicio de un taxi y que cuando se percató que no se dirigía por la ruta que correspondía empezó a reclamarle al conductor. Dijo que por varios minutos le reclamó y que cuando se bajó se empezó a sentir mal y apareció el otro personaje, supuestamente, para ayudarle.

“El señor me preguntó si estaba bien. Le dije que sí. Me puse a llorar. Mandé un par de mensajes y ya no me acuerdo de nada más. Me robaron todo, la maleta, el celular y hasta la chaqueta”, dijo la joven.

Luego aclaró que no era el conductor de una plataforma, sino que para ella era el cómplice. “Tiene que ser un cómplice, porque me robaron y no me acuerdo de nada más”

Además, aseguró que resultó con varios golpes, “tengo golpes en el cuerpo, en el pecho y estoy maltratada, pero físicamente nada más”.

Ante la posibilidad de haber recibido escopolamina, considera que sí fue así, porque “perdí totalmente el conocimiento, estoy esperando los resultados que me los entregan en estos días. Esto fue un hurto, porque la última ubicación de mi celular está en las compra y ventas de Chapinero. Me robaron todos los documentos y hasta el efectivo que tenía en los bolsillos”.

Aseguró que iniciará el proceso de denuncia, aunque reclamó por la falta de ayuda en el CAI de Lourdes y de Marly, “me dijeron que no había nada más que hacer porque ya me habían robado”.