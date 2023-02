Roy Barreras podría dejar la presidencia del Senado: “el examen me dirá si me curé o no”

En entrevista con Noticias Caracol este domingo en la noche, el presidente del Senado, Roy Barreras, habló sobre cómo sigue su estado de salud, luego de que el 3 de octubre de 2022, la Fundación Santa Fe le diagnosticara cáncer de Colón en la vía digestiva baja.

Barreras, en diciembre del año pasado, fue sometido a una cirugía para la implantación de catéter subclavio, previo al inicio de su tratamiento endovenoso de quimioterapia.

Ahora, casi dos meses después, informó que sigue esperanzado y aferrado a Dios, de que el tumor maligno no esté más.

“Yo la muerte me la bailo y no me dejo arruinar y si Dios quiere la derroto. (...) Escribí un libro que va a publicar Planeta. Falta la revisión del editor. Se llama ‘Bailando con la Muerte’”.

¿Qué pasará con su cargo como presidente del Senado?

Ante su delicado estado de salud, el congresista es consciente y tiene clara su decisión de retirarse como presidente del senado. Esto se conocerá el próximo mes de abril.

“En abril hay una tomografía, un examen sofisticado que me dirá si me curé o no. Entonces, si yo me tengo que operar ese mes, es mi responsabilidad -lo he dicho a los colombianos, al gobierno para que se prepare- es posible que me tenga que retirar del Congreso”.

Y agregó que esta no es su decisión, “sino del creador. Afortunadamente, soy un hombre creyente, por eso no le temo a la muerte”.