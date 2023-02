Tras gritarle a un estudiante en Cali por decir groserías, profesor fue expulsado de su cargo

Una Institución Educativa en la ciudad de Cali, Valle del Cauca, tomó la decisión de despedir a un profesor, que fue grabado gritándole a un estudiante de manera agresiva y lleno de ira, por al parecer decir groserías.

El Colegio no solo tomó esta decisión, si no convocó al comité de convivencia para que iniciara un proceso de reparación y restauración de derechos al estudiante.

“Que esta sea una oportunidad para invitar a los padres de familia a dialogar con sus hijos e invitarlos a no callar este tipo de conductas por parte de docentes y directivos y acudir a los canales institucionales para poner en conocimiento estas situaciones”, dicta el comunicado.

Asimismo, manifestaron que a pesar de que no pueden garantizar que este tipo de actos no vuelvan a suceder, sí “nos comprometemos a no ocultarlos, tolerarlos y siempre trabajaremos por atacar cualquier tipo de violencia que se genere. Y seguimos trabajando para conformar el mejor equipo humano posible”.

Y enfatizaron que el propósito de la institución “es el de formar estudiantes en un ambiente sano y que les ayude a formarse como personas integrales, con principios y valores cristianos”.

Frente a ello y la grabación, el docente aún no se ha pronunciado.

¿Qué pasó para que lo despidieran?

En redes sociales, se volvió viral un video, en que se ve al docente gritarle a un joven, delante de otros estudiantes que miran estupefactos el hecho.

Su razón para al parecer intimidarlo de manera agresiva, es por qué el menor, aparentemente dice muchas groserías.

“Aquí no se dicen groserías, ‘brother’. ¡No se dicen! ¡Punto! “Decílas afuera, andá, madreá todo lo que se te dé la gana, pero aquí, respetá. Una, dos, tres, cuatro, la semana pasada, la antepasada, desde el primer día que te vi. En la cafetería, en el pasillo, acá, ¡no jodás!”.

Sin bastarle, el docente también advierte a los demás alumnos. “Y va para todos los que dicen groserías”.

Finalmente, al menor de edad se le ve de pie, inmóvil y al final decide retirarse.