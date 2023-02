Europeo que afirmó “los colombianos te ven un reloj y te quitan el brazo” despierta indignación

En el canal de Youtube ‘Iván Latinoamérica’, en el que un hombre argentino hace diferente tipo de contenidos, se puede ver un video titulado “El peor país de Latinoamérica para vivir, según europeos”, este se grabó en Barcelona, España y le preguntaron tanto a ciudadanos europeos, como de otros países, incluídos colombianos.

Lea también: Mujer fingió tener cáncer para que le donaran millones, diciendo que eran para su tratamiento

Iván se puede ver en las calles de la Plaza de Cataluña, una de las zonas más populares y transitadas de la ciudad española, allí pregunta a varios transeuntes para que le den su opinión de los países de América Latina, el hombre logra hablar con personas diferentes, uno de ellos es un hombre chino, quien afirma que Colombia “porque dicen que a lo mejor hay mucho tráfico de drogas”, a lo que el youtuber socarronamennte le pregunta que si a él no le gustan las drogas, lo que hace que se enoje.

Luego sigue preguntando a otras personas, quienes mencionan a Venezuela por su situación política, México por tema de drogas y cercanía con Estados Unidos en referencia a los inmigrantes, otros más que mencionan Colombia por temas de inseguridad, incluso mencionan a Argentina, país que como era de esperarse el youtuber defiende por ser su nacionalidad.

También le puede interesar: Dime que es Bogotá sin decir que es Bogotá: Tiktoker mostró cómo ponen brackets en la calle

Pero hay un comentario que ha generado polémica para los colombianos, y es el que hizo un hombre español, se reconoce por su acento, el hombre dijo: “Me inclinaría por uno que me encanta, pero como he estado en él y lo he conocido, no viviría ni aunque me lo pagasen, es Colombia. Lo que me encantaba eran las colombianas, lo que no me gustaba era los colombianos. Los colombianos te ven un reloj y te quitan el brazo”, a lo que el youtuber replicó diciendo “¿Es para tanto?”