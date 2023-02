Daniel Quintero le pidió a Petro volver subterráneas tres estaciones del Metro de Medellín

La polémica del Metro de Bogotá trascendió y llegó a Medellín, en donde el alcalde, Daniel Quintero, le salió al paso ahora haciendo una petición al presidente Gustavo Petro, para que tres estaciones del Metro de Medellín que son elevadas y que están en el centro de la ciudad, sean subterráneas.

A través de su cuenta de Twitter, el mandatario publicó un mensaje que desató una fuerte polémica por sumarse a la situación por la que está atravesando Bogotá con las decisiones sobre el diseño del Metro, en el que están enfrentados el presidente Gustavo Petro y la alcaldesa de Bogotá, Claudia López.

Quintero quiere volver subterráneas tres estaciones del Metro

El mensaje que publicó el mandatario de los medellinenses fue: “Presidente @petrogustavo, Medellín soñaba con que el Metro fuera subterráneo al pasar por las estaciones San Antonio, Parque Berrio y Prado. Las dificultades económicas lo impidieron y hoy son un drama de ciudad. Nos gustaría explorar la posibilidad de soterrarlas con su apoyo”.

La petición ha generado todo tipo de reacciones por parte de los usuarios de internet que van desde burlas hasta argumentos técnicos.

“Haaa no! ya si esta es delirando.. Como así que las estaciones del centro son un drama de ciudad?? Ahora va a justificar la indigencia, el hurto y los problemas del centro al @metrodemedellin los problemas lo tienen ya publicando estupideces”, “Noooooooo. Locura al extremo. Hay otras prioridades. No improvisen con la ciudad. Usted va a acabar con Medellín” y “¿Usted sabe el caos que generaría implementar esto? Por una vez piense en las afectaciones en la movilidad de la gente, muy fácil cuando se anda en camioneta pagada por el Estado”.

“No iba a contestar pero no me aguanté, el tramo subterráneo era por la plaza de toros, no se pudo porque no alcanzó el dinero y los contratistas no querían construir por los problemas de violencia, hoy ni siquiera la Alcaldía ha logrado corregir el problema de inundación en la zona”.