No bajan de paramilitar a Claudia López luego de aparecer en video con uniforme militar

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, participó de un curso que dictó la Escuela Superior de Guerra y vivió como un soldado en la base de Tolemaida en el municipio de El Nilo (Cundinamarca), en el que también participó la senadora Angélica Lozano, esposa de la mandataria distrital. El video en el que se observa a López con el uniforme y con un fusil en la mano.

Vestida de camuflado, con una réplica de un fusil y con la cara pintada, la alcaldesa Claudia López comandó un grupo de políticos que participó de un curso dirigido por la Escuela Superior de Guerra, en el que tuvieron la oportunidad de vivir la experiencia de vivir como un soldado en la base militar de Tolemaida, ubicada en el municipio del Nilo, departamento de Cundinamarca.

Claudia López vestida de militar

De acuerdo con la información que conoció Semana, esta actividad se realizó del 26 al 28 de enero pasados. En esta actividad tambien participó la esposa de López, la senadora Angelica Lozano. Según revelaron, todos durmieron en camarotes que son utilizados por los militares; además, usaron todos los equipos y experimentaron las mismas necesidades de cualquier uniformado.

“Bajo hostigamiento mantengan la fe y la disciplina, cumplan las ordenes de su comandante de escuadra. Si el pelotón se divide sigan las ordenes del comandante que queda a cargo en el grupo en que quedaron y tengan la certeza de que el comandante de pelotón hará todo a su alcance para cuidarles la vida y sacarlos adelante”, son las palabras que se escuchan que dice la alcaldesa en los videos que publicó la periodista Vanessa de la Torre en su cuenta de Twitter.

La alcaldesa @ClaudiaLopez se quita la corbata y se pone uniforme militar. Mañana les cuento en @CaracolRadio pic.twitter.com/bY9pz6QTXN — Vanessa De La Torre (@vanedelatorre) February 1, 2023

Los usuarios de internet no bajaron de paramilitar a la mandataria de los bogotanos.

“O sea que ella fue la que dio la orden de las muertes y desapariciones en el estallido social (?)”, “Si es correcto es una falta de respeto con los militares que se ganaron el uniforme, eso parece un acto populista”, “Manda decir @AngelicaLozanoC (la que que afirmó que 2 milllones de votos que le robaron a @petrogustavo en 218 no son nada) que no le digan paramilitar a la paramitar de @ClaudiaLopez, que ella no más hace desalojos violentos en medio de la pandemia y crema a manifestantes” y “Que viva Álvaro Uribe Vélez y q viva la tierra paramilitar y q te vas para el centro democrático @ClaudiaLopez”.

Angélica Lozano también respondió y dijo que: “Que un congresista de la UP Unión Patriótica, el secretario jurídico del presidente Petro, altos directivos de Min Defensa, Claudia y yo hagamos juntos curso sobre defensa y seguridad con el ejército, fuerzas aérea, naval y policía ¿nos vuelve paramilitares?”.