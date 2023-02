John Poulos habría amenazado a una modelo web cam colombiana: así narró su temido comportamiento

John Poulos, investigado por el feminicidio agravado de la joven Dj de 21 años, Valentina Trespalacios, permanece en el búnker de la Fiscalía, a la espera de la reanudación de la audiencia de medida de aseguramiento este miércoles en la mañana, donde se le asignará un nuevo abogado y traductor.

Mientras el proceso penal transcurre, se conocen más detalles acerca de la vida del procesado que incluye no solo una familia con tres hijos en Estados Unidos, sino servicios con trabajadoras sexuales y modelos web cam.

Precisamente, el diario El Tiempo conoció el testimonio de una mujer que se desempeña en esta última labor y que habría conocido a Poulos, mucho antes que la víctima.

“El tipo era muy consumidor de páginas de contenido para adultos, el man entraba y pagaba minuto a minuto por casi 5 o 6 horas”. Esto es conocido como ‘Tipper’. Un cliente que brinda bastantes propinas o regalos.

Te puede interesar: Minuto a minuto: Poulos fue grabado saliendo del edificio con el cadáver de Valentina trespalacios

La fuente contó que el presunto feminicida, se portaba como “un caballero a ratos”, lo que le parecía extraño. De hecho, dice, ‘el señor de la magia’ como se apodaba, le confesó que se estaba enamorando de ella, pero que le parecía inapropiado, por lo que cortaron comunicación.

Sin embargo, antes de esto, narró que la habría amenazado con un mismo desenlace que Valentina. “Me hizo el ejemplo de que si yo estuviera en un bar y él llegara, que si yo le hablaría. Yo le dije que no y él me respondió: ‘Razón suficiente para que alguno de los dos muera, yo de celos quizá, LOL (expresión en inglés que significa ‘Laughing Out Loud’).