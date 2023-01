¿John Poulos podría quedar libre? Su abogado sacará un ‘as bajo la manga’

Este jueves, 26 de enero, se realizó la audiencia de Legalización de la captura de John Poulos por el asesinato de la reconocida DJ Valentina Trespalacios, quien apareció dentro de una maleta que fue abandonada en un basurero en Bogotá. El estadounidense fue capturado en Panamá y deportado a Colombia. La diligencia terminó con la apelación de la legalización de la captura por las siguientes razones.

Ante el juez 59 de control de garantías el defensor de John Poulos solicitó que se declarara nula la orden de captura del ciudadano estadounidense, aduciendo que no se cumplieron las garantías mínimas para que esta medida tuviera vigencia; entre las que está que en el momento de la captura no se le leyeron sus derechos en inglés, su lengua materna.

Legalización de la captura de John Poulos

Aseguró que las autoridades no le permitieron hacer la llamada a un familiar porque no le permitieron acceder a su celular y Poulos no se sabe de memoria los números de sus familiares. Además, que le quitaron sus medicamentos, las gafas y no puso acceder a un abogado en su idioma.

También señaló que cuando Poulos llegó a Colombia habían muchas cámaras y que eso lo hizo sentirse incómodo, por lo que pidió que se declarara nula la captura porque no hubo debido proceso, ni cronología y tampoco dignidad humana.

Sin embargo, el juez negó la solicitud del abogado defensor de Poulos de no legalizar la captura, porque se habían presentado vulneraciones a sus derechos. Aseguró que se excedieron las 36 horas que define la ley para legalizar una detención, porque cuenta el tiempo que estuvo detenido en Panamá.

“En lo que tiene que ver con los cuestionamientos de la defensa al procedimiento de captura, es decir al vencimiento de las 36 horas, debe señalarse que la retención inicial que se da en Panamá obedece a un trámite administrativo de migración de ese país”, dijo el juez.

Sin embargo, el defensor del estadounidense interpuso el recurso de apelación a la decisión, porque según sus argumentos la captura fue ilegal porque se oficializó en Colombia 40 horas después de su detención en Panamá. Ahora la decisión final la determinará un juez de segunda instancia.