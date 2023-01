Hermano de Petro será llamado por la Fiscalía a declarar por supuestos pagos a capos

La Fiscalía llamará a declarar al comisionado de Paz, Danilo Rueda, y al hermano del presidente Gustavo Petro, Juan Fernando Petro, por las denuncias de una red de abogados que estarían recibiendo un millón de dólares para darle entrada a narcos a la paz total.

Estos deberán suministrar información por la supuesta compraventa de cupos como voceros de paz.

Este lunes, en una rueda de prensa, el fiscal Francisco Barbosa entregó detalles de su reunión con el presidente, Gustavo Petro. “Fue una reunión amable”, dijo.

“Decirle al país que no existe animadversión ni problemas personales entre el Fiscal y Gustavo Petro, lo que existe son discusiones naturales en el marco de las competencias que cada una de las entidades tiene en el país”, indicó el Fiscal Barbosa.

También indicó que “se conversó sobre las liberaciones de miembros de la ‘Primera Línea’. Ante esto la Fiscalía respeta la decisión de los juces de la República, nosotros no tenemos competencia para liberar a estas personas”.

También el fiscal dio a conocer que se llamará al hermano del presidente Gustavo Petro, Juan Fernando Petro, a raíz de las denuncias que se han conocido sobre que se estarían vendiendo cupos para que narcotraficantes ingresen como colados a la ‘paz total’.

Sobre la paz total, el fiscal declaró que “el presidente Gustavo Petro es el primero en decirme que es necesario que se aclare que el proyecto de ‘paz total’ no debe ser un entramado para que narcotraficantes se cuelen”.

Cabe recordar que en entrevista con la revista Semana, el hermano del presidente advirtió que narcos y abogados están usando su nombre para negociar: “Cobran hasta $800 millones para tener cita conmigo”.

“Totalmente falso. El presidente Petro sacó un [tweet] diciendo que solo él y el comisionado de Paz son los únicos facultados para hablar de paz si eso se diera. Nadie más puede hacerlo y estoy de acuerdo con él. Después de lo que pasó en La Picota yo no volví a ninguna cárcel y no he hablado con extraditado alguno. Me pueden investigar y encontrarán que esa información es falsa”, dijo Juan Fernando Petro a Semana.