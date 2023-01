Hermano de Petro asegura que están usando su nombre para cobrar plata por la Paz Total

En las últimas horas, Juan Fernando Petro, hermano del presidente Gustavo Petro, habló sobre las acusaciones que se hacen en su nombre y que indican que narcotraficantes estarían pagando un millón de dólares, más de 4500 millones de pesos, por ingresar a la Paz Total.

Juan Fernando Petro, hermano del presidente Gustavo Petro, habló en entrevista con Blu Radio, sobre la denuncia de la revista Semana en la que asegura que narcotraficantes estarían ofreciendo pagos de un millón de dólares, cerca de 4500 millones de pesos, para ingresar a la denominada Paz Total del Gobierno Nacional, y aseguró que están usando su nombre para cobrar plata.

Narcos pagarían un millón de dólares a nombre del hermano de Gustavo Petro

“Están usando mi nombre. Lo digo honestamente: usan mi nombre, por debajo de cuerda, para hacer negociaciones de todo tipo”, expresó el hermano del presidente de la República

Juan Fernando dijo que no duda que existan negociadores de la paz que pueden ofrecer mucho dinero para acercar a los extraditables a la Paz Total, algo de lo que ya ha hablado con el presidente.

“Lo tengo claro porque Gustavo me lo dejó claro y yo hablé con Danilo (Rueda) hace mucho tiempo, que solamente tenía autoridad política y de negociación el alto comisionado de Paz. Yo no soy parte del Gobierno”, afirmó.

Además, Juan Fernando agregó que la denuncia de Semana o que hace es corroborar lo que ya se venía escuchando como chisme: que los narcotraficantes pedidos en extradición estarían ofreciendo dinero para obtener beneficios.

“Ya con Gustavo nos habíamos sentado hace un tiempo y él me dijo: ‘mira lo que está pasando’. Eso se sabía desde hace un tiempo, primero como chisme y la revista Semana lo ha determinado que la cosa no es así no más, que están negociando con la paz”, puntualizó.