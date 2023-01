Restaurante de paloma asada: youtuber aclara por qué mintió, “estoy dando la cara”

Una polémica se ha levantado en la capital del país debido a un supuesto restaurante que vende palomas asadas en el sur de la ciudad. El rumor lo corrió un youtuber bogotano que se hace llamar ‘Profeturo’, que hizo un video en el cual probaba las supuestas palomas asadas que vendía el restaurante nombrado ‘Las Tres Palomas’. Ahora, el youtuber aclara por qué mintió tras desatarse toda una polémica alrededor del restaurante.

Tras varias indagaciones de algunos medios de comunicación, se conoció que el restaurante realmente no vende paloma asada y de hecho comentaron desde el lugar que utilizó para su grabación el youtuber que tomarán acciones legales.

Lea también: No eran de paloma: asadero en Bogotá no vende este producto y sus dueños tomarán acciones legales

Ante la polémica, el youtuber “dio la cara”, como él mismo mencionó, y explicó que mintió porque estaba haciendo un video que responde a un experimento social. Además, explicó que esta idea surgió porque una amigo regresó hace poco de Perú y le contó que allí es común comer paloma y quiso saber cómo reaccionarían en Colombia si un restaurante tuviera este tipo de gastronomía.

“Todos los asaderos del país son exactamente iguales, las mismas mesas y locación, son muy similares. No pedí permiso porque obviamente no iba hablar sobre el negocio, no entrevisté a ningún mesero, no entrevisté al administrador ni hice absolutamente nada contra el negocio. Al contrario, me parece que el negocio tiene un platos exquisitos, porque ese día me quedé deleintando algunos de ellos”, expresó el youtuber en un nuevo video para su canal.

De igual forma, acotó que al solo utilizar la mesa del restaurante para grabar, no pensó que la situación fuera escalar a tal punto y tampoco hizo el video con la intención de afectar al restaurante. De esta forma, ‘Profeturo’ terminó el nuevo video expresando sus disculpas para con el dueño del restaurante por utilizar la mesa de su restaurante.

Le puede interesar: A propósito de comer palomas asadas ¿sabía de la existencia de estas comidas exóticas de Colombia?

¿Paloma asada en Bogotá?

Ubicado en la Cra 1b #40a 70 sur, barrio San Martín de Loba, localidad de San Cristóbal, sur de Bogotá, la familia Castellanos es la dueña de ‘La Chispita del Sabor’. Un negocio que lleva más de cinco años y fue sacado adelante por estos boyacenses. “Acá no vendemos palomas. Acá vendemos pollo asado”, sentenció Ángela Castellanos.

A parte de aclarar que venden pollo asado y no paloma, el restaurante señaló que tomará medidas legales contra el youtuber, por lo que se contactaron con una abogada para proceder. “Pusimos todo en manos de ella para tomar las respectivas acciones legales, ella dijo que iba a proceder porque esto es algo que no se puede hacer”, conto el propietario del lugar.