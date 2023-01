A propósito de comer palomas asadas ¿sabía de la existencia de estas comidas exóticas de Colombia?

Varias personas se escandalizaron al conocer que en el sur de bogotá existe un asadero de palomas, claro está que no son palomas de la calle, como las de la famosa Plaza de bolívar, de acuerdo a lo que informaron los portavoces del restaurante ‘Tres palomas’, estas vienen de un criadero. Aún así, muchas personas quedaron impresionadas al conocer de esta nueva práctica culinaria en la capital.

Lea también: ¿Muy caro el pollo? En el sur de Bogotá hay un asadero de palomas

Pero bueno no es la única comida ‘exótica’ que se consume en el país, hay muchas otras que están arraigadas a la cultura de Colombia y son tan usuales que para muchas personas resultan normales y no se ponen a pensar que lo que están consumiendo puede resultar un poco extraño si se piensa con calma y no con hambre. Estas son algunas de las comidas que resultan bastante llamativas.

Gelatina de pata

Se llama de pata porque literalmente de allí viene, luego de cocinar prolongadamente pata de res en una olla queda el colageno líquido, esto se mezcla con panela, leche, canela y esencia de vainilla, luego se bate por bastante tiempo y esta termina siendo la base para las gelatinas cuadradas y blancas, que ahora incluso se comercializan en supermercados perfectamente empacadas.

Cuy asado

Esta comida típica de Nariño causa incomodidad a varias personas, pues relacionan a estos animales con ratas gigantes y aunque sí son familiares, en este caso son criados en lugares especiales, pero no deja de ser complejo ver al animal atravesado en una vara para ser asado, y luego es servido de esta manera en el plato, lo que para muchas personas resulta impresionante.

También le puede interesar: ¿Le aguantó la tripa? Estiwar G se llevó un jurado de Masterchef a comer en Corabastos

Pepitoria

Lo que resulta impresionante en este caso es que los ingredientes principales para su preparación son las visceras y la sangre del cabro, que se mezcla con arvejas, arroz, queso, huevo, cebolla entre otros ingredientes. Pero no es el único plato con estas características, pues la chanfaina, sopa de claros o la tan conocida morcilla, tienen como base la sangre de un animal.

No son los únicos platos

Y estos son solo algunos ejemplos, pues hay muchas comidas que para más de una persona pueden resultar ‘exóticas’ y difíciles de consumir, hormigas culonas, friche de chivo, armadillo, chigüiro, sopa de feto de ternero, gusanos Mojojoy, jute de papa, mondongo, entre otras que hacen pensar que quizás consumir plaomas de craidero asadas no es algo tan extraño.