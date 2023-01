Por esta razón, jueza negó la libertad de 4 jóvenes nombrados voceros de paz por el Gobierno

En el transcurso de los primeros días del año 2023, se han estado llevando a cabo los procesos judiciales correspondientes a la liberación de jóvenes que han sido nombrados ‘Voceros de paz’ por el Gobierno de Gustavo Petro. Sin embargo, una jueza en Neiva se negó a dejar en libertad a 4 jóvenes, ¿qué pasó?

El pasado 30 de diciembre el Alto Comisionado para la Paz, Iván Danilo Rueda, nombró como voceros de paz a cientos de jóvenes a nivel nacional, quienes participaron en manifestaciones y se encuentran en medio de procesos judiciales.

Edwin Herrera Pimentel, Cristian Andrés Reyes Cuellar, Kevin David García Mosquera y Andrés Felipe Yara Varga, son los 4 voceros de paz nombrados que la jueza cuarta penal municipal de control de garantías de Neiva se negó a dejar en libertad. Los cuatro tienen procesos en curso a nivel judicial por los delitos de concierto para delinquir, perturbación en servicio de transporte público colectivo u oficial y obstrucción a las vías públicas.

Actualmente a los 4 voceros de paz, que se encontraban en detención domiciliaria, les fue negada la libertad pues la jueza señala que es improcedente la solicitud de liberar a los ciudadanos. Además de esto, también tomó la decisión de “negar por improcedente las peticiones de suspensión y sustitución de la medida de aseguramiento impuestas a los ciudadanos Edwin Herrera Pimentel, Cristian Andrés Reyes Cuellar, Kevin David García Mosquera y Andrés Felipe Yara Varga”.

Según argumenta la jueza, la resolución que nombra a los cuatro procesados como “voceros de paz”, no cuenta con “un marco jurídico que defina la suspensión de las medidas de aseguramiento y órdenes de captura”. Por esta razón, la togada argumenta que los jueces no tienen claridad frente a este proceder, por lo que no pueden sustituir las funciones asignadas al ente legislador.