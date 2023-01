Hombres opinando de feminicidios: Ahora culpan a Valentina por tener un novio gringo

La muerte de Valentina Trespalacios ha generado una gran conmoción en el país desde que su cuerpo fue encontrado, el pasado domingo 22 de enero, dentro de una maleta cerca a un basurero en Bogotá. John Poulos, ciudadano norteamericano, es el novio de la reconocida DJ y el principal sospechoso. Este martes, 24 de enero fue capturado en Panamá.

Puede leer: Valentina Trespalacios: revelan nuevo video clave para identificar carro implicado en asesinato

Con el paso de los días han salido una gran cantidad de personas a exigir justicia en el caso de Valentina, en donde se configura un presunto feminicidio, por lo que se ha podido conocer del caso y el accionar de su presunto victimario.

Cientos de personas han publicado en sus redes sociales mensajes de apoyo y material fotográfico de Poulos, que le sirve a las autoridades para que puedan conocer acerca del sujeto. Además, hay muchas publicaciones en las que se conocen video de Valentina mientras trabajaban como DJ.

Asesinato de Valentina Trespalacios

Un tuitero conocido como Rolo Asalariado también se tomó el trabajo de grabar un video en relación al caso de Valentina, pero desató una ola de rechazo por sus opiniones al respecto y por el mensaje que se atrevió a mandarle a las mujeres.

“Qué se dicen asalariados, ¿bien o qué? Bueno, yo quiero dar una opinión cortica acerca del tema de la DJ que encontraron muerta en una maleta en Fontibón en la ciudad de Bogotá. Un mensaje a todas esas personas que ahorita están mandando fotos de la DJ, indignados o los que están subiendo gue*** de la vieja cuando tocaba. ¿Para qué hacen eso si no la apoyaron en vida? Si en vida no le compartieron las mari*** Entonces, ¿ahorita que está muerta, para qué pu*** lo hacen? Eso me parece muy ridículo”, dijo en la primera parte del video.

Luego se le ocurrió mandarle una mensaje a las mujeres diciendo: “si las mujeres se cuadran con un gringo de esas características, no creo que lo hagan por amor. En ese orden de ideas, es como dejarle un mensaje a las mujeres: no esperen todo regalado, trabajen”.