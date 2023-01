“Están esperando a que me mate?”: Mujer muestra acoso de su expareja y pide apoyo de las autoridades

Un video se ha hecho viral en las redes sociales en el que una mujer denuncia y muestra lo que define como un acoso por parte de su expareja. La denuncia fue elevada por Olga Materón quien es comunicadora organizacional y defensora de derechos humanos.

“Este, este es el hijo de pu… psicópata, todos los días me persigue, todos los días y la fiscalía no me presta atención. ¿Por qué? Me persigue en el trabajo, me persigue en todas partes ¿Qué están esperando? ¿A que me mate ese hijo de pu…?”, se le escucha a la mujer gritar mientras va a bordo de una motocicleta y graba con el teléfono al hombre.

“Este psicopata me persigue para todas partes, tuvimos una relación y como ya no quiero nada, me persigue a todos lados, le tengo demandas por la @FiscaliaCol, le tengo causiones, medidas de aseguramiento y no hacen nada ya no se que hacer”



Abro hilo 🧵 🪡 pic.twitter.com/zOambpNDrK — Olga Materón 🏳️‍🌈🇨🇴 (@OlgaMateron) January 24, 2023

En el video se puede observar como la mujer va narrando el hecho y deja evidencia de que lleva a su expareja en otra motocicleta al lado mientras conducen en una de las principales calles. Durante los 20 segundos del clip su ex parece acercarse más para arrebatarle el teléfono y no permitirle registrar la denuncia con esa prueba.

Materón citó el testimonio de la mujer y lo hizo público por medio de su red social Twitter en el que se lee que el hombre ya tiene demandas de su parte, así como medidas de aseguramiento, pero esto no es suficiente.

La mujer precisó que el video lo grabó a la hora de culminación de su jornada laboral, reveló el nombre del hombre y advierte que si algo llega a pasarle es su responsabilidad.

“Grabé este video saliendo de mi trabajo, me iba a robar el celular, la justicia no quiere prestar atención; llega a pasarme algo culpo a este psicópata tiene dos identidades Eduar Fabián Calderón Montero o Eduar Fabián Guevara Montero”.