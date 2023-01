“Eso no es periodismo”: critican a Juan Diego Alvira por llamar a mamá de Paula Durán tras muerte de la joven

“¿Ya está confirmado? ¿Cómo fue?”, son las preguntas que le hizo Juan Diego Alvira a la mamá de Paula Durán, pocos minutos después de la muerte de la joven colombiana que vivía en Estados Unidos.

Aunque la intención del periodista era confirmar la noticia que hasta el momento solo la había informado una de las amigas de la joven, Natalia Vargas, para muchos la llamada fue inoportuna.

La madre, quien estaba al otro lado de la línea, le respondía a Alvira que su hija “solo dejó de respirar”, mientras sus llanto la ahogaba.

Por eso, esta vez los comentarios de la publicación de la Revista Semana, donde ahora trabaja el querido periodista, fueron negativos.

Esto NO es periodismo. Qué falta de respeto, qué falta de ética, qué falta de escrúpulos. Qué triste que por un like y ‘reproducciones’, expongan la muerte como si fuera una venta de dulces. No, no todo vale”, dijo una de las seguidoras en Twitter.

El video ya tiene miles de reproducciones y cientos de comentarios, en su mayoría contra Alvira.

Murió Paula Durán

Luego de ser diagnosticada con un cáncer terminal, la colombiana, Paula Durán, falleció este martes 24 de enero, junto a su familia en Estados Unidos.

La noticia la confirmó una de sus amigas, Natalia Vargas, quien en su cuenta personal de Instagram publicó un sentido mensaje:

“Gracias por enseñarnos tanto. Te quedarás por siempre en nuestros corazones, guerrera”.