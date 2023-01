Hombre con cuchillo en mano amenazó a vigilante de un hospital porque no lo dejó entrar

En las últimas horas se conoció el caso de un hombre que con cuchillo en mano atacó al vigilante del hospital La María, en Medellín, que se encontraba de turno, porque no le permitió ingresar a visitar a un paciente en horas de la noche. El sujeto ante la negativa, porque no era el horario de visitas quiso agredir al funcionario; sin embargo, gracias a que intervinieron varias de las personas que estaban presentes, se evitó que el vigilante resultara herido. Los directivos aseguran que no es la primera vez que sucede algo parecido.

Puede leer: Homicidios: dos mujeres fueron brutalmente asesinadas en el mismo sector de Medellín

De acuerdo con los videos que conoció Noticias Caracol, después de un cruce de palabras, el sujeto se exaltó, empujó al vigilante y luego sacó un cuchillo para atacar el vigilante.

Hombre le sacó un cuchillo a un vigilante de un hospital

El hecho se registró cuando un hombre llegó a visitar un paciente en horas de la noche, cuando el horario de las visitas en el hospital La María, ubicado en el barrio Castilla, ya habían terminado.

Cuando el vigilante del hospital le informó al sujeto que el horario ya había acabado y que no podía permitirle el ingreso, el sujeto se enfureció y sacó un cuchillo con el que intentó atacarlo.

Aunque se generó una gran tensión por la situación que se estaba presentando, ninguna persona resultó herida, también por la intervención de varias personas que se encontraban en el lugar y se solidarizaron con el vigilante e intentaron controlar al ciudadano que estaba armado.

De acuerdo con el mismo medio, las directivas del hospital manifestaron su indignación por la actuación del hombre y comentaron que desafortunadamente, no es la primera vez que este tipo de situaciones se presentan con el personal de la institución.