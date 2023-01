Presidente de Junta de acción comunal golpeó sin piedad a adulto mayor recolector de basura

En video quedó registrado el horrible actuar del presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Carambolas, Manrique, en Medellín, según informaron en la cuenta de Twitter @DenunciasAntio2. En el video que ha sido compartido en la red social, también escribieron que el sujeto atacante además de tener su cargo en la JAC, es contratista de empresas públicas y ENVARIAS.

En el video grabado por una persona con un celular se puede ver que los hechos se dieron en un billar, en las imágenes se ve a un adulto mayor con uniforme de la empresa que trabaja en la recolección de las basuras de la ciudad sentado en una silla y por otro lado, a un hombre de pie que lo increpa fuertemente.

En el audio se puede escuchar al atacante decirle al anciano que está sentado, “respetáme hiju... respetáme, por qué me decís que coma mie... hiju...”, al tiempo que le dice improperios una y otra vez le lanza patadas y puños en la cara al hombre mayor que solo atina a cubrirse la cara para que los golpes no le den directamente, pero es en vano, porque en más de una ocasión lo impacta y se me ve como queda mareado.

El atacante le propinó varios golpes al hombre mayor hasta dejarlo sangrando, cerca de finalizar el video se escucha como le dice al anciano: “no me diga que coma mier... hiju... porque lo mato”. El video ha causado mucha indignación por el accionar violento por el presidente de la JAC y también por la falta de reacción por la persona que graba el video, que durante cerca de un minuto estuvo capturando las imágenes, pero no hizo algo para detener el ataque.

Presidente de Carambolas, contratista de empresas públicas y ENVARIAS, golpeando a un trabajador de enviarías, se nota el estado de indefensión y que es un adulto mayor. @personeriamed @Emvarias @QuinteroCalle pic.twitter.com/z5bapikXxj — Denuncias Antioquia (@DenunciasAntio2) January 21, 2023