Fuad Char respondió a Aída Merlano: se defendió asegurando que buscan desprestigar a su familia

Luego de que la exsenadora, Aída Merlano, prendiera el ventilador este jueves ante el juez tercero Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Barranquilla, salpicando, entre otros, a Alejandro Char, asegurando que él le entregó 12.000 millones para financiar su campaña política, este viernes en la mañana, el político Fuad Char Abdala, se pronunció en defensa de sus hijos, a través de un video y leyendo un escrito.

En cinco puntos, expuso en primer lugar que como familia agotaran todas las instancias jurídicas “para desenmascarar todo este entramado de mentiras que la señora ha declarado en nuestra contra”.

Además, calificó la comparecencia de Merlano- en la que aseguró que el exalcalde de Barranquilla, le entregó $500 millones para terminar la campaña- como “contradictoria e incoherente”.

Asimismo, Fuad, aseguró que todas estas acusaciones es para “buscar beneficios legales y favorecimiento, intentando desprestigiar a nuestra familia de la mano de adversarios con intereses políticos”.

En entrevista este viernes con Daniel Coronell para la W Radio, Merlano respondió sobre su relación con Alejandro Char, asegurando que siente lástima por él.

“Yo me sobrevaloro, siento un inmenso amor propio por eso no puedo guardar sentimientos de amor por una persona que no ha hecho otra cosa que dañarte. Siento mucha lástima por él, por su vida y sus ridiculeces, su afán por mantener un poder y reinando en una ciudad que sin duda está necesitando un cambio”.

La declaración de la excongresista hace parte del proceso judicial, adelantado contra Julio Gerlein, imputado por los delitos de concierto para delinquir, violación de topes y corrupción al sufragante.