Salieron a trabajar y sus hermanos los echaron de la casa: están en conflicto por una herencia

Las cámaras de seguridad de una cuadra del barrio Fátima, localidad de Tunjuelito en Bogotá, grabaron el momento en que al menos tres personas, sacan colchones, cobijas, y muebles a la calle.

Lo que pareciera una mudanza, en realidad, según sus denunciantes, es un desalojo a cuatro miembros de una familia, por parte de sus propios parientes. “Mi tío Javier estaba con una varilla y nos insistía que no podíamos entrar”, narró una de las afectadas a CityTv.

Y es que estas personas, tuvieron que pasar la noche en la intemperie, bajo el frío y la lluvia, con todas sus pertenencias mojándose.

Pero esto no es todo, el papá asegura que fue golpeado luego de los hechos. “Ayer me quedé acá porque me sacaron todo. Vinieron unos sicarios y me amenazaron de muerte. A mí me atacaron, con un puñal“, aseguró, José Santana.

Mientras su hija, narró al mismo medio televisivo, que la han amenazado con “arrojarme ácido, de que nos iban a matar si no nos íbamos o que me quitaban el niño para venderlo al ICBF”.

Al parecer, todo este conflicto familiar se habría dado, pues hay una disputa familiar entre 12 hermanos, por la herencia de esta vivienda.

Finalmente, las cuatro personas fueron atendidas por Integración Social, brindándoles alojo en un hotel por cuatro días y se encuentran bajo monitoreo de esta entidad.

Sin embargo, se desconoce que pasará con ellos a largo y plazo. Además, si recibirán asistencia jurídica.