¿Por qué está en huelga de hambre? Taxista se encerró en su carro para evitar ser llevado a patios

Desde las dos de la tarde de este jueves, Wilson Rodríguez, un taxista que recorre las calles de Bogotá, permanece al interior de su vehículo sin comida, ni agua, como señal de protesta, dice, ante “las persecuciones que la Policía y la Alcaldía tiene contra nosotros”.

Todo empezó en inmediaciones a Gran Estación, Costado Esfera, al noroccidente de la ciudad, cuando Rodríguez, dejó su carro sobre una bahía para ir a buscar un baño en este centro comercial.

“Soy un paciente reconectado de colostomia de hace nueve meses. Entonces yo necesito de un baño con urgencia porque no me puedo aguantar como lo hace una persona normal, estoy volviendo a acostumbrar mi cuerpo”, narró en entrevista con Noticias Caracol.

Fue cuando salió, que se percató que su taxi estaba montado sobre una grúa por mal parqueo. Y aunque reconoce que abandonó su vehículo en un lugar prohibido “le solicito a la patrullera que me entregue el vehículo porque la norma dice que si el propietario aparece en el momento, el carro tiene que ser entregado y generarle el comparendo. Pero ella me dice que no puede bajarlo porque ya está sellado”.

Sobre esto, la secretaria de Movilidad, Deyanira Ávila, afirmó que se hizo el debido proceso para la inmovilización. “Cuando se le pone un comparendo a un vehículo y son inmovilizados en una grúa, estos llegan a los patios y cada uno de los conductores debe hacer el debido proceso para retirarlo”.

Es así, como Wilson Rodríguez, en señal de protesta, decide encerrarse en su taxi, trasladándose hasta el Patio del barrio Alamos, donde ya completa más de 14 horas encerrado, sin comida y escasamente con un agua que le brindó Gestores de Convivencia del Distrito.

“Esto que se está generando no es mi culpa. Lo que me pasó es el Florero de Llorente, porque estamos cansados de la persecución de la Policía con operativos como levantar vehículos, porque el bomper tiene la pintura distinta, por un rayón. Son cosas absurdas.