Presidente Petro estaría dispuesto a solicitar a Venezuela, extradición de exsenadora Aida Merlano

Este viernes, tras su arribo en Toulouse, Francia, el presidente, Gustavo Petro, se refirió a la solicitud de la exsenadora, Aída Merlano, de retornar a Colombia para dar la cara a la justicia. “La solicitud que hace la señora Aída Merlano, sobre su petición para que sea extraditada en Colombia, indudablemente estamos dispuestos a realizarla”.

Y es que la excongresista, argumenta que lleva tres años pagando una condena en unas condiciones supuestamente no favorables en una cárcel de Caracas, Venezuela, luego de que escapara de una Clínica Odontológica en 2019, al norte de Bogotá.

Te puede interesar: Reaparece Aída Merlano: desde Venezuela declara en el juicio contra Julio Gerlein

“Estoy en una habitación muy cómoda de 4x5, donde no tengo la posibilidad de tener visibilidad al sol, en donde siempre estoy recluida, no tengo contacto con el exterior, no tengo amistades ni personas con las que pueda interactuar, por eso me he enfermado en 5 ocasiones”, narró en entrevista este viernes con Daniel Coronell para la W Radio.

La petición de Merlano, se dio durante su comparecencia este jueves ante el juez tercero Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Barranquilla, por el caso que se adelanta su expareja, Julio Gerlein.

“Yo sí quiero volver a mi país y darle la cara a la justicia y asumir todos los procesos jurídicos que tengo en curso”, señaló.

Esta no es la primera vez que, dice, hace este requerimiento. Para el mismo medio radial ya mencionado, indicó que lo requirió al gobierno de Iván Duque, pero “envió mi extradición al presidente “equivocado” porque el presidente legítimo es Nicolás Maduro”.

Aída fue condenada a 11 años y 4 meses, impuestos por la Corte Suprema de Justicia, por los delitos de corrupción al sufragante, concierto para delinquir y porte o tenencia ilegal de armas de fuego de defensa personal.

La senadora prendió el ventilador durante la diligencia

Merlano, durante su comparecencia, salpicó a Alejandro Char, asegurando que él le entregó 500 millones de pesos una noche antes de las elecciones al Congreso. Además, dijo, le había mandado 12.000 millones para financiar su campaña política.

“Alejandro un día antes de las elecciones, entre otras cosas él fue y me entregó 500 millones de pesos porque no había dinero suficiente para el dinero de la campaña o para terminar la campaña”.

Asimismo, le aclaró a Daniel Coronell, sobre el monto que al aparecer el empresario barranquillero, Julio Gerlein, -imputado por los delitos de concierto para delinquir, violación de topes y corrupción al sufragante- le habría entregado a su campaña.

“Él si se gastó 5.000 millones de pesos pasados, pero que no fueron a la Casa Blanca, se fueron a Cartagena, a Santa Marta y otras a los gastos que yo tengo identificados. A mí, que yo sé que sí entraron hacia mi campaña, fueron 500 y pico, millones de pesos”.