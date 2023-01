Juanita Gómez se va de frente contra hombres que usan su poder para acosar a mujeres

Desde hace algunos días, uno de los debate más álgidos en las redes sociales ha corrido por cuenta del médico y profesor Víctor De Currea Lugo, quien tras ser nombrado Canciller de Colombia en Emiratos Árabes fue fuertemente criticado en redes sociales por varias denuncias de acoso que habría ejercido cuando hacía parte del cuerpo de profesores de la Universidad Javeriana y Nacional. El debate llevó incluso a que él mismo fuera quien declinara al nombramiento.

Antes de que la polémica llegara a su aparente fin con la renuncia, varias fueron las personalidades públicas que aprovecharon las plataformas digitales para compartir su postura frente a los comportamientos de los hombres en diversos ámbitos, entre esos los educativos. Una de las voces más activas es la de la periodista Juanita Gómez, quien se ha caracterizado no solo por informar acontecimientos relevantes del país, sino además dar su postura de los hechos.

En esta ocasión, Gómez fue bastante enfática en expresar que normalmente los hombres con poder se sienten con el derecho de cometer comportamientos de acoso sin tener consecuencias. Puntualmente, Gómez escribió: “Pueden pasar años, mucho mucho tiempo antes de que una mujer coja fuerzas y denuncie un abuso o acoso sexual. Los hombres en posición de poder saben que hay miedo y eso los tiene tranquilos. Pero basta un testimonio para que se caigan”.

Mujeres reaccionan ante el caso de Víctor de Currea Lugo

En esa misma línea, otras personalidades también han reaccionado sobre el caso. Por ejemplo, la abogada Ana María Bejarano expresó: “La defensa de Victor De Currea Lugo ante las denuncias de acoso que ha enfrentado es una vergüenza. Solamente eso debería costarle el puesto”; Además, la congresista Jennifer Pedraza también aprovechó diversos canales para irse de frente contra el nombramiento, incluso, manifestó que “Lo más doloroso de este proceso ha sido la revictimización hacia las mujeres que cuentan haber sufrido violencia por parte de @DeCurreaLugo. Requiere MUCHA valentía denunciar”, lo anterior solo por mencionar algunas de las opiniones.

¿De qué acusan a Víctor de Currea Lugo?

Cabe destacar que, las acusaciones contra Lugo surgieron cuando hacía parte de los docentes de la Universidad Javeriana, en el año 2014. Allí fue profesor por 3 años y en el 2018 tras su renuncia, él mismo se pronunció sobre el tema en la Revista Semana explicando que durante su trayectoria como profesor entabló relaciones sentimentales con algunas de sus estudiantes, pero que eso no lo hace pederasta, ni violador. “Es cierto que he tenido novias jóvenes, lo que ha sido conocido por sus entornos más cercanos. Pero eso no me hace ni pederasta, ni violador, ni abusador. Una de ellas, con la que conviví fue mi alumna. Y en el curso que le dicté fue evaluada por otro profesor con autorización explícita del decano y con conocimiento de todos los estudiantes del curso, en una relación de la que hasta el rector estaba informado ¿Dónde está el abuso?”, explicó en ese entonces.

Posteriormente, cuando Lugo fue profesor de la Nacional, nuevamente el tema salió a la luz, aparentemente por haberle escrito a una estudiante a través de LinkedIn para invitarla a tomar un café. Esto, lo llevó finalmente a alejarse de las aulas y hacer otro tipo de actividades.