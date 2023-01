Conductor del SITP dio cátedra de cultura a pasajeros: estaba triste porque nadie lo saludaba

Un particular suceso fue grabado por un pasajero que iba a bordo de un bus del Sistema Integrado de Transporte-SITP, que cubría la ruta por el barrio Patio Bonito, localidad de Kennedy.

Allí, se ve a un conductor de mediana edad levantarse por un momento de su silla, mientras el semáforo estaba en rojo, para hablar con los pasajeros que iban abordo.

Su reclamo, en un tono entre decepción y reflexión, se dio, pues estaba cansado de que cada persona que subía al bus no lo saludara.

“Nos falta cultura ¿si o no?, nos falta bastante cultura. De 3 de la mañana a 12 de día es muy buenos días, de 12 del día a 6 de la tarde es muy buenas tardes, no me queda sino por decirles que recuperemos la cultura que ya la perdimos y que Dios bendiga a la familia de cada uno y tengan bonita tarde”, dice mientras vuelve y se sienta frente al volante.

Esta no es la primera vez en que un conductor se dirige a sus pasajeros. En 2021, en la localidad de Suba, una mujer grabó con su celular el momento en que el hombre, antes de arrancar, les desea un buen día.

“Gracias por preferirnos el día de hoy para ser su medio de transporte. Ustedes son la fuente y la fuerza del progreso. Que Dios los bendiga y que tengan un maravilloso y excelente día”.