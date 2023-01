Rodolfo Hernández le hizo el quite a la justicia y se fue del país antes del juicio por corrupción

Este viernes estaba previsto que empezara el juicio de presunta corrupción contra Rodolfo Hernández, pero tuvo que ser suspendido porque el excandidato presidencial y exsenador se fue del país y no se conectó a la audiencia virtual. Al parecer, el político santandereano que durante su campaña prometió cero corrupción, le hizo el quite a la justicia para no escuchar los testimonios de los testigos en su caso.

El juzgado 10 Penal de Conocimiento de Bucaramanga tenía programado retomar la audiencia por el caso de corrupción Vitalogic, en el que Hernández habría tenido participación mientras era alcalde de esa ciudad.

También le puede interesar: Extorsiones en Barranquilla: con nombres propios, delincuentes amenazan a comerciantes

La Fiscalía retomó este proceso en el mismo punto en el que quedó antes que el excandidato aceptara su curul en el Senado, pues a partir de ese momento pasó a la Corte Suprema, pero con su renuncia volvió a la entidad. Lo que seguía, según los jueves, era escuchar a los testigos claves del caso, ya que era la primera vez que se presentaban.

Pero la defensa de Hernández se disculpó y pidió una nueva fecha, argumentando que el político estaba por fuera del país y en lugar con mala conexión a Internet, lo que no le permitía conectarse a la audiencia virtual.

De esta manera, se programó la próxima cita para el 23 de febrero.