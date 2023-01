“Recursos son para honrar la vida”: Alcaldía de Bogotá no comparte fallo de retornar corridas de toros

Tras conocerse este 10 de enero la publicación del fallo de la Corte Constitucional, de garantizar corridas de toros en la Plaza La Santamaría, en Bogotá, la Alcaldía se pronunció este miércoles a través de comunicado.

Aunque la administración distrital señala que respeta y acata las decisiones judiciales, no las comparte, como en este caso. “El siglo XXI es el siglo de la vida, no el de la muerte. Los recursos públicos y escenarios públicos son para honrar la vida no para apoyar el maltrato y la muerte de animales.”, señaló, Claudia López tras conocer el sentido de la decisión.

Noticia en desarrollo...