(Video) Exhabitante de calle volvió a celebrarle el cumpleaños a su perrito con torta y velas

Nuevamente el joven José Luís Matos, más conocido como ‘choco Aventura’, volvió a enternecer a cientos de usuarios en Instagram con un video en el que le cantó el quinto cumpleaños a su perrito Shaggy, quien lo acompañó durante los años que estuvo como habitante de calle.

En enero de 2022 fue viral por un video en el que se le ve en una calle de Bucaramanga cantándole el cumpleaños y ofreciéndole una torta a su mascota. Pues, este enero repitió su acción, con un nuevo pastel y una vela.

También le puede interesar: Un emprendimiento con sentido social para el cuidado de las mascotas

Pero esta vez él también celebró, pues desde hace meses entró a un centro de rehabilitación y ahora se gana la vida trabajando honestamente.

“Gracias a Dios, antes vivía en una habitación, estoy en un taller de mecánica ayudando y me hago lo del día, no tengo profesión. Cuando las personas se acuerdan de uno me mandan mercado. Lo del taller me ayuda con el arriendo”, indicó a El Tiempo.

Por eso, esta vez no perdió la oportunidad de celebrar junto a su mascota, y otro canino, que las condiciones de vida mejoraron para todos.

Miles de personas han comentado en su video, resaltando el gran corazón de este joven y su amor por los animales. “El amor de este man, me hace tener fe en la Humanidad”, se lee en uno de los comentarios.

Así fue la celebración: