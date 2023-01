Conductores de vehículos particulares protestan en Bogotá: conozca los puntos de encuentro

Ante los cambios en las medidas en materia de movilidad anunciadas por el Distrito, este martes, desde las 7:00am, el gremio de vehículos particulares, se moviliza en un ‘plan tortuga’ por las principales vías de Bogotá.

Se estima que cerca de 1.000 carros salgan a la Avenida de las Américas con carrera 86, Avenida 1 de mayo con carrera 68 y Autopista norte con calle 175, para así expresar su inconformismo ante el aumento de la gasolina, cambio en el pico y placa y eliminación de beneficios como el carro compartido.

“Los bogotanos nos cansamos. No somos la caja menor de la Alcaldía. Si puedo sacar mi carro la mitad del año, entonces paguemos la mitad del SOAT, Tecnicomecánica e impuestos. ¡Si no nos escuchan, paramos la ciudad”, reclama uno de los protestantes.

Los motociclistas también anunciaron acompañar esta protesta, como sinónimo de solidaridad, pues dicen, también estas medidas los afectan.

Asimismo, Carlos Córtes, líder gremial de vehículos particulares, aseguró en entrevista con CityTv, que la movilización será pacífica. “La idea de nosotros no es vandalizar. No vamos a bloquear TransMilenio. De igual forma no vamos a pelear con las autoridades de tránsito y policía”.

Dentro de sus reclamos, piden mantener el beneficio de carro compartido y concretar un encuentro con la Alcaldía de Bogotá, para discutir este tema y así llegar a algún acuerdo.

Finalmente, este miércoles 11 de enero, también se desarrollará una mesa de concertación por parte del gremio de vehículos para definir la fecha de la próxima movilización que esta vez, dicen, se lleve a cabo en varias ciudades del país.