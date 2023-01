Se planean protestas en Colombia por el nuevo sistema de pico y placa

El 23 de diciembre el Distrito dio a conocer los cambios que se implementarán en el sistema de pico y placa en la capital desde el 10 de enero, una noticia que no cayó nada bien a los propietarios de vehículos que no están de acuerdo con los cambios en la medida, que ademas catalogan de confusa.

Lea también: Es oficial: anuncian cambios en el Pico y Placa de Bogotá desde el 10 de enero de 2023

La Secretaría de Movilidad señaló que cada cuatro meses habrá rotación de placas, por lo que a partir del 10 de enero próximo y hasta el mes de abril del 2023, los días impares circularán los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5 y los días pares podrán circular los vehículos placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0. Este cambio permite que la restricción sea equitativa entre pares e impares.

Se prevén protestas en la capital

Tras no estar de acuerdo con el nuevo modelo se empezaron a escuchar voces con la intención de convocar a protestas. Voceros del movimiento relacionado con las protestas hablaron con la emisora Caracol radio, en donde dijeron que el 11 de enero se reunirán con quienes están inconformes para acordar una fecha en la que se pronunciarán en las calles contra la medida, pues no la consideran justa y además alegan no tener recursos para pagar el dinero de la excepción del pico y placa solidario que permite movilizarse en la ciudad sin importar la placa.

También le puede interesar: Cambios en la vía Anapoima - Bogotá por el plan éxodo y retorno del puente de Reyes

Los voceros también dijeron que la intención es que la protesta se lleve a cabo en varias ciudades, por lo que esperan que sean miles de personas quienes se unan y salgan a las calles a mostrar su inconformidad. Las fechas planteadas se conocerán después del 11 de enero cuando es la reunión.