El incidente que tuvo Sebastián Martínez durante sus vacaciones que preocupó a más de uno

Sebastián Martínez es uno de los actores más conocidos en el país, teniendo en cuenta su amplia trayectoria en la pantalla colombiana en producciones como: ‘Pa’ quererte’, ‘Hasta que la plata nos separe’ ‘Allá te espero’, entre otras. Y es que el paisa no solo ha cautivado a la audiencia con su talento, sino también se ha llevado varios elogios y siendo considerado uno de los intérpretes más guapos en el mundo del entretenimiento.

El reconocido actor y su familia se encuentran disfrutando de unos días de vacaciones luego de un 2022 llenó de varios proyectos actorales y por parte de Kathy, a través de su emprendimiento de productos de belleza, con los que se está más feliz que nunca.

Sin embargo, en medio de sus días en medio de la naturaleza un accidente se produjo en cercanías a uno de los ríos en donde se encuentran. Martínez a través de su cuenta de Instagram contó lo sucedido: “Cuando uno va al río, no deja botellas ni quiebra botellas porque otra persona, como yo ahorita, que me metí al río, salí, puse la mano, se puede cortar. La idea del río es deliciosa, pero cuidemos el río, no dejemos botellitas, no dejemos basura”.

Seguidamente, Sebastián adjunto una imagen de como quedó su mano, tras las cortadas. Asimismo, hizo una invitación a todos sus seguidores para que cuiden estos afluentes, pues son de suma importancia para todos las personas, sin dejar de lado, que también, pueden ocasionar algunos incidentes a otros sujetos e incluso a varios animales.

A pesar de lo sucedido esto no fue problema para que siguiera disfrutando con su familia. Cabe resaltar, que Sebastián también es un fiel seguidor de los animales y así lo dejó ver a través de sus redes sociales, en donde demostró el amor que siente por cada uno de ellos.

Asimismo, el reconocido actor aseguró que esperaba que este nuevo año estuviera lleno de prosperidad, alegría y amor para cada uno de los hogares. Sin dejar de lado, que se mostró agradecido por cada uno los proyectos que pudo realizar en el 2022.