María Fernanda Cabal compartió sus deseos para este 2023 y Gustavo Petro es quien encabeza la lista

María Fernanda Cabal se ha convertido en una de las principales figuras de la oposición del Gobierno actual. A la congresista se le ha visto en varias polémicas por sus diferentes declaraciones, en especial, por su deseo por convertirse en la primera mandataria, la mujer aseguró: “Sí. Quiero ser la primera mujer presidente de Colombia”.

Las fiestas de fin de año traen consigo varios agüeros entre ellos, la serie de deseos que cada persona quiere que en este nuevo año se hagan realidad. Teniendo en cuenta cada una de las aspiraciones y pasiones con las que se cuenten, sin dejar de lado, sus creencias.

A través de sus redes sociales, la senadora compartió la lista de sus deseos para este 2023, entre los que se destaca la presencia del presidente Gustavo Petro y así lo hizo saber a todos sus seguidores. “Mi deseo es que Petro no diga más mentiras que generan incertidumbre. Que no diga que el Ejército mató 100 jóvenes durante el paro. Que no invente que el sistema de salud colombiano es uno de los peores en el mundo. Que no diga que el petróleo es peor que la coca”, aseguró Cabal.

Asimismo, para este 2023 pidió mucha sabiduría para poder según ella, seguir defendiendo la libertad y sirviéndolo a cada uno de los colombianos. En medio de su mensaje también, les envío buenos deseos a sus seguidores quienes la han acompañado en cada uno de los momentos más importantes para ella.

Lista de deseos de María Fernanda Cabal:

Que Petro no diga más mentiras.

Que el Gobierno no regale más dinero en subsidios y mejor alivie pequeñas deudas.

Que América Latina se una y se acabe el Foro de Sao Paulo.

Devolverle la honra a todos los policías y soldados de Colombia.

Acabar con los gota a gota.

Que los jueces se mantengan firmes en su autonomía.

Que los funcionarios con cargos en provisionalidad puedan pasar a cargos en propiedad.

No más violencia en Colombia.

No más ideología de género.

Que el Estado sea amigo del ciudadano.

No más trivialización de la sociedad.

Defensa de la propiedad privada.