Claudia López no se quedó callada y fue contundente ante reportaje de famosa periodista

Claudia López se convirtió en la alcaldesa de la capital Colombia el 1 de enero de 2020, por aquel momento varios ciudadanos tenían puestas todas las esperanzas en la bogotana. Teniendo en cuenta los diferentes problemas que tiene la capital y que quizás, era ella quien podría cambiar e intentar mejorar este oscuro panorama de la ciudad.

Sin embargo, desde hace algunos meses las críticas sobre las distintas decisiones de la alcaldesa no se han hecho esperar. Tanto así, que el día de ayer la periodista Alejandra Giraldo de noticias Caracol, le puso la lupa a varios obras de la ciudad, el tiempo que llevan y las molestias ocasiones entre los vecinos que estos sectores.

Ante las denuncias de algunos ciudadanos y por supuesto, la exposición en uno de los medios nacionales, la alcaldesa no se quedó callada y le respondió a la reconocida periodista: “Los trabajadores de las obras públicas son trabajadores, no esclavos; tienen derecho a descanso y vacaciones.

Organizamos el fin de año para que mientras trabajadores de unos frentes de obra descansan otros merecidamente con su familia otros trabajan doble turno en mantenimiento vial.

Tanto el canal como la periodista no le han respondido a la alcaldesa, pero como era de esperarse, los comentarios en su Tweet no se hicieron esperar. Le reclaman a Claudia varias de las obras que se llevan a cabo en distintos puntos de la ciudad e indicaron si sus palabras se trataron de una inocentada, pues no tiene sentido para ellos.

Asimismo, algunos usuarios indicaron que no es la primera vez en que los trabajadores trabajan según ellos a medias, ya que, esto se da cada día del año y no resulta ser noticia nueva para los ciudadanos.