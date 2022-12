Avianca cambia su política de mascotas tras quejas por 25 perros en un vuelo

La polémica del transporte de mascotas en cabina de los vuelos de Avianca se agudizó por cuenta de una denuncia de un pasajero que indicó la incomodidad con la que viajó por 25 perros que estuvieron al mismo tiempo en un avión. Ahora, la aerolínea decidió cambiar sus políticas de transporte de mascotas y usuarios se quejan por no poder viajar con estas.

Avianca comunicó que su política de transporte de mascotas cambiará a partir del próximo 1 de febrero de 2023. De esta forma, la aerolínea comunica que los perros, gatos y gallos con peso superior a 10kg no podrán ir en cabina. Además, explica que los perros, gatos y gallos que vayan en cabina deben tener un maletín blando que incluyendo a la mascota no pese más de 10kg.

También le puede interesar: Quejas por vuelo con 25 perros abordo de gran tamaño: Avianca aseguró estar revisando el caso

“El maletín debe ser suave para que lo acomodes debajo de tu asiento. Tu perro debe permanecer dentro del maletín durante el vuelo. Si no cumples con estos requisitos, tu perro de soporte emocional deberá volar en bodega”, dice la aerolínea al respecto.

En este mismo sentido, Avianca comunica que ahora habrá venta de transporte de mascota sujeta a disponibilidad. A partir del próximo 1 de febrero de 2023 se tendrá un límite de máximo 6 mascotas en cabina por vuelo en cumplimiento de las disposiciones legales vigentes.

“Los perros no son un equipaje, por eso no deben viajar en la bodega expuestos al maltrato y al frío y condiciones de bodegas inadecuadas para un ser vivo; sino, viajarían personas en bodega, no se cobraría tiquete extra por el perro”, dijo un usuario al respecto.

Lea también: Pasajera se quejó por el tamaño del perro con el que le tocó viajar en un vuelo y desató ola de reacciones

“Ay, ya no podré viajar con Monet y él se porta súper juicioso, pero nunca iría por bodega, le daría pánico el encierro, es muy ansioso cuando no está conmigo. Qué triste que @Avianca se deje presionar por gente sin empatía que no entiende que son parte de nuestra terapia”, también comentó otra usuaria al respecto.

Ante este comentario, Avianca contestó explicándole que las mascotas de apoyo emocional podrán seguir viajando, solo que en condiciones diferentes. “Nos estamos ajustando a los estándares de la industria, Keisha. Los perros de soporte emocional podrán volar, solo que en condiciones diferentes, dependiendo de sus características y documentación. ¡Tranquila!, nosotros velaremos por la seguridad de Monet, es nuestra prioridad”, respondieron.