Pasajera se quejó por el tamaño del perro con el que le tocó viajar en un vuelo y desató ola de reacciones

Una pasajera decidió publicar la foto del perro con el que le tocó compartir el vuelo y según el mensaje que escribió acompañando la publicación, el perro ocupó tres sillas y que el mayor problema era que le tenía miedo a ese tipo de mascotas. La queja no fue muy bien recibida por los usuarios de internet que no dudaron en responder. Ante el hecho la aerolínea también le respondió.

La mujer viajó en un vuelo de Avianca y, al parecer, se llevó la sorpresa cuando al llegar a su asiento se encontró con que tenía que compartir el vuelo con un perro y no dudó en quejarse a través de sus redes sociales.

“O sea, ¿en serio? ¿Un perrote ocupando las 3 sillas? Voy con las rodillas en las orejas, adicional que le tengo miedo a los perros”, escribió Andrea Rosas Moncada, en la primera parte del mensaje.

Luego continuó diciendo que “esa humanización de los animales me chifla!!!”, y reveló e vuelo en el que se encontraba. Pero, también hizo un llamado a los ambientalistas y animalistas para que no se pronunciaran al respecto, porque según ella “les tengo miedo y punto”.

O sea en serio? Un perrote ocupando las 3 sillas? Voy con las rodillas en las orejas, adicional que le tengo miedo a los perros@Avianca esa humanización de los animales me chifla!!!

Vuelo AV9446



*abstenerse de sus comentarios ambientalistas perrunos. Les tengo miedo y punto. pic.twitter.com/YW0hrlQKIw — Andrea Rosas Moncada (@andreitarosasm) November 11, 2022

Mujer desató una ola de reacciones por quejarse por volar con un perro

El reclamo de la mujer generó una ola de reacciones en los usuarios de internet.

“Ay mijita, se la va a comer... dejemos de pensar en individualidad y entendamos que ellos son parte de la familia y tienen derecho. La empatía, comienza en casa (no lo veo ni montado encima de vos, ni nada de eso)”, “Que tengas alguna fobia es entendible, pero antes de tomarte la molestia de la foto, el Twitt y etc no era más sencillo y rápido pedir el favor a alguien de la tripulación que te ubicara en otra silla por la fobia que tienes? o solo es llamar la atención lo que buscas?”, “Lo que se demoró tomando la foto, escribiendo y subiendo el trino, lo hubiera invertido en avisar a las auxiliares de vuelo su situación, o mejor, a la persona que viaja con su mascota y buscar una solución conjunta”.

Sin embargo, hay quienes consideran que las aerolíneas deben tener lugares especiales para las mascotas o informarle a los demás pasajeros que compartirán su espacio con ellos.

“Así como hay sección turistas, económica y otras debe haber una sección con mascotas y no dar por sentado que a todo el mundo le agradan los perritos. Aclaro que amo mi mascota es una perrita pero tampoco me gusta incomodar a los demás” y “Avianca debería zonificar, que en el momento de la compra se pueda escoger el puesto, advirtiendo cada zona, y así cada uno se sitúa si le gustan las mascotas o no, hay que respetar el derecho tanto del que no le gustan como los que sí le gustan”.

La respuesta de Avianca a la queja

La aerolínea respondió vía Twitter y le explicó a la pasajera que sí están permitidas las mascotas. Además, que puede ir una por cada fila y persona.

“Andrea, ten en cuenta que podrá viajar una mascota por persona y por fila, excepto si son del mismo grupo familiar. Cuéntale a la tripulación de tu temor, trataremos de darte mejores opciones”, respondió.