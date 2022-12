No caiga en cuentos: billete de 2.000 pesos no cuesta más por tener ciertas características

Varios videos y noticias han circulado en redes sociales con explicaciones sobre la valoración que toman algunas de las monedas y billetes antiguos en Colombia tras algunos años transcurridos y su salida de circulación del mercado colombiano. Sin embargo, a pesar de que se ha difundido una información sobre el billete de 2.000 pesos antiguo y las monedas de 1.000, un coleccionista salió a aclarar algunos rumores al respecto.

En medios de comunicación se ha difundido la historia de que un billete de dos mil pesos antiguo podría llegar a costar hasta 60.000 pesos por tener ciertas características. Según se ha escrito, el usuario de TikTok, coleccionista de billetes y monedas, nando2medina, habría dad esta información, pero el mismo usuario publicó hace pocos días varios videos desmintiendo la información.

“Ahora dicen que este billete de la familia antigua de 2.000 tiene un valor exagerado solo por el hecho de que tiene un reloj escondido. Efectivamente hay un reloj en esta zona que es la que se encuentra en el muro de la Casa de la Moneda de Bogotá y que también aparece en el billete”, comenzó el video en el que desmiente el ciudadano.

De igual forma, el coleccionista aclara que no por tener este reloj que solo se ve al detalle el billete va a valer más. “Pero esto no le suma valor ya que todos los billetes de 2.000 tienen ese pequeño reloj. Los medios de comunicación, o más bien de desinformación se basaron en un video que hice hace unos meses en el cual un usuario me retaba a encontrar el pequeño reloj”, agrega en el video el usuario.

Las monedas de 1.000 valoradas en 600.000: otra noticia falsa

Esta no es la única noticia falsa que ha salido a desmentir el usuario, pues otra información que ha circulado sobre las monedas de 1.000 que alcanzarían a costar 600.000 pesos colombianos tampoco es cierta.

El usuario aclara que las monedas de giro de 1.000 pesos pueden llegar a costar 40.000 pesos, pero no 600.000 como se ha afirmado en medios de comunicación. La moneda de giro se refiere a las monedas de 1.000 pesos que tiene una particularidad: “Si ponemos una moneda de frente y la giramos, vemos a la izquierda la tortuga”, dijo. Pero la más valiosa es la que, al girar de forma vertical muestra la tortuga en la parte baja y no a la izquierda.

Además, el usuario explicó que esta moneda se falsifica con metales que tienen características magnéticas y que la verdadera moneda no responde a un imán, por lo que así es fácil identificar las falsas.